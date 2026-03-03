Prioridade do Flamengo, Leonardo Jardim fez promessa ao Cruzeiro: 'Não vou treinar outro clube no Brasil'

Ex-técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim pode retornar ao futebol brasileiro em breve. Após a demissão de Filipe Luís, o Flamengo mira o técnico que é prioridade do presidente Luiz Eduardo Baptista. As partes estão perto de um acerto. Mas para isso, o comandante teria que quebrar uma promessa feita ao Cabuloso.

Em 10 de agosto de 2025, após a derrota da Raposa para o Santos por 2 a 1, no Mineirão, o treinador cravou que não treinaria outra equipe no Brasil.

– Toda a minha estrutura está 100% no futebol. Não aceito o futebol a 50%, aceito o futebol 100%. Mas vou deixar claro. O que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. E isso que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil – disse Leonardo Jardim que acrescentou que sua relação com Pedro Lourenço valia mais que qualquer contrato.

– Não sei se depois do Cruzeiro vou treinar mais algum clube ou vou para uma seleção ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas, neste momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro. Tenho contrato válido, mas contrato também não interessa para nada, pois minha relação com o Pedrinho é mais que do contrato – disse o técnico.

Na despedida de Leonardo Jardim do Cruzeiro, o dono da SAF, Pedro Lourenço, ressaltou a relação criada com o profissional.

– A saída do Jardim, é uma coisa que lutamos muito para não acontecer. Mas ele tem uma necessidade, precisa ficar fora por compromissos familiares. Fica aqui uma gratidão muito grande pelo Jardim, pela comissão técnica dele toda, fantástica. Tenho que agradecer ele e o trabalho dele. Dizer a todos que o Jardim nunca pediu nada que não pudéssemos fazer – comentou.

– Sempre ajudou em muitas coisas que não era responsabilidade dele. Ele trabalha pela instituição, não pelo jogador. Deixou uma lição muito grande para nós. Esses dez meses valem por dez anos. Triste pela saída, mas é um cara que aprendi a gostar. Temos uma amizade muito grande. Ele não pediu nada, nem reajuste, dinheiro. Quando eu falava em dinheiro, ele brigava comigo. É um dia triste, pelo jogo de ontem, pelo pênalti perdido e a saída do Jardim. Mas a mais dura é a saída dele – comentou Pedro Lourenço, que se emocionou na despedida de Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Leonardo Jardim no Flamengo?

Após anunciar a saída do técnico Filipe Luís, o Flamengo corre para oficializar a chegada do seu novo comandante. O nome escolhido por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca, é o de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. As partes estão próximas de um acerto, que deve acontecer no decorrer desta terça-feira.

Não é de hoje que Jardim está no radar do Flamengo. No fim do ano passado, enquanto a cúpula rubro-negra negociava a renovação de contrato de Filipe Luís, o nome do treinador português foi cogitado internamente. Nos últimos dias, com o trabalho do, agora, ex-treinador cada vez mais questionado, o nome de Jardim cresceu nas alas da Gávea.

Segundo o site "Uol", Leonardo Jardim, que está no Rio de Janeiro, se reuniu com membros da diretoria do Flamengo. A conversa foi fundamental para as partes encaminharem o acordo e, assim, o Rubro-Negro optar pela interrupção do trabalho de Filipe Luís. A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!.

