Cissé ganha minutos e chama atenção no Atlético-MG, mas Domínguez pede paciência

O jovem Mamady Cissé vem chamando atenção em suas atuações pelo Atlético. Nas últimas partidas, o jogador ganhou mais minutagem e seu desempenho tem gerado pedidos da torcida por mais tempo em campo e até mesmo por uma possível titularidade.

No último jogo, diante do América, Cissé entrou aos 18 minutos do segundo tempo e trouxe mais dinâmica à equipe. Com muita intensidade e boa participação no setor ofensivo, o atleta contribuiu para aumentar o ritmo do time durante o confronto.

O tema foi abordado na coletiva de imprensa do técnico Eduardo Domínguez. Questionado sobre a possibilidade de dar mais minutos ao jovem jogador, o treinador destacou que é preciso ter paciência. Segundo ele, Cissé ainda está em processo de evolução e precisa continuar trabalhando para crescer e se desenvolver.

— É um jovem que, no meu critério, precisa crescer, porque corre muito. Em uma equipe organizada, talvez a desorganize. É tempo, precisa de tempo. Ele dá dinâmica, dá muita intensidade, joga bem. Mas também é um garoto que, neste tipo de jogos decisivos, precisa-se de ordem. É paciência, é tempo, ele joga bem. O temos conosco, e é importante que siga crescendo — analisou Domínguez

Adaptação e evolução de Cissé no Atlético

Natural da Guiné, Mamady Cissé chegou ao Atlético em maio de 2025, após ser descoberto em um torneio de juniores realizado na África. O jogador foi observado e captado pelo CIGA (Centro de Informação do Galo), passando a integrar inicialmente a equipe sub-20 do clube.

Segundo Paulo Bracks, a contratação de Mamady Cissé para as categorias de base do Atlético representou um desafio interno para o clube. Vindo da África, o jogador precisou passar por um processo de adaptação à cultura, à língua e ao estilo do futebol brasileiro. Para facilitar essa transição, o Atlético contratou um tradutor para acompanhar o atleta, cuja língua oficial é o francês.

Além das questões culturais, Cissé também demandava atenção no aspecto físico. Ao chegar ao clube, o jovem apresentava um biotipo ainda pouco desenvolvido para o futebol profissional. Diante disso, o Atlético implementou um trabalho específico de nutrição e fortalecimento muscular, que resultou em um ganho de nove quilos de massa muscular ao longo de nove meses.

Mesmo com apenas 19 anos, Cissé passou a fazer parte do elenco profissional na temporada de 2026, dentro do planejamento do técnico Jorge Sampaoli, que optou por dar oportunidades a jogadores da base nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro. Com as boas atuações se firmou como opção do elenco principal.