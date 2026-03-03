Renato Maurício Prado diz o que contribuiu para a saída de Filipe Luís do Flamengo

O Flamengo demitiu o treinador Filipe Luís na noite da última segunda-feira (2). A decisão da diretoria aconteceu após a goleada do Rubro-Negro sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Após o ocorrido, o jornalista Renato Maurício Prado apontou o que contribuiu para a saída do técnico.

Em uma transmissão ao vivo no Youtube, o comentarista chamou atenção para algumas decisões recentes do treinador, que na visão dele, podem ter desgastado a diretoria do clube. Apesar disso, Renato Maurício Prado considerou a demissão como injusta.

— Agora, algumas coisas que eu acho que contaram bastante contra o Filipe. A teimosia. Até hoje na coletiva, ele voltou a defender o Plata. Eu não tenho a menor dúvida que essa defesa intransigente ao Plata, diante de um fracasso técnico tão monstruoso, contou ponto contra o Filipe. Tenho certeza também, que ele não ter encontrado o lugar do Paquetá… Gente, o Flamengo gastou 42 milhões de euros no Paquetá. Aí chega contra o Lanús, e o Paquetá começa no banco. Foi um acúmulo de coisas que causou irritação — disse.

— Eu acho que, neste momento, foi injusto. Eu já tinha dito aqui, que se perdesse o Carioca, tomando uma sapatada do Fluminense, vai cair. Eu acho injusto, porque acho que ele merecia jogar a final do Carioca. Se você chegou à conclusão que o Filipe continuaria teimando com algumas coisas, que não recuperaria a temporada, aproveita a Data Fifa e troca. Mas eles não quiseram correr esse risco com a opinião pública, porque se o Flamengo ganha bem a final do Carioca, aí a troca iria ficar mais complicada — completou.

Flamengo encaminha com novo treinador

Diante da demissão de Filipe Luís, a diretoria do Flamengo já tem um nome substituto para o ex-jogador. Trata-se de Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Conforme apurado pelo Lance!, o treinador português tem um acordo encaminhado com o clube Rubro-Negro.

As expectativas são de que ele seja anunciado nos próximos dias. Vale destacar que, até o momento, a divulgação da demissão de Filipe Luís aconteceu unicamente por meio de uma nota oficial, divulgada no site do clube.

