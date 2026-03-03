Após anunciar a saída do técnico Filipe Luís, o Flamengo corre para oficializar a chegada do seu novo comandante. O nome escolhido por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca, é o de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. As partes estão próximas de um acerto, que deve acontecer no decorrer desta terça-feira.

Nome de Leonardo Jardim já estava no radar do Flamengo

Não é de hoje que Jardim está no radar do Flamengo. No fim do ano passado, enquanto a cúpula rubro-negra negociava a renovação de contrato de Filipe Luís, o nome do treinador português foi cogitado internamente. Nos últimos dias, com o trabalho do, agora, ex-treinador cada vez mais questionado, o nome de Jardim cresceu nas alas da Gávea.

Segundo o site "Uol", Leonardo Jardim, que está no Rio de Janeiro, se reuniu com membros da diretoria do Flamengo. A conversa foi fundamental para as partes encaminharem o acordo e, assim, o Rubro-Negro optar pela interrupção do trabalho de Filipe Luís. A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!.

Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, tem conversas encaminhadas com o Flamengo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo espera contar com o novo treinador na final do Campeonato Carioca

A ideia da diretoria do Flamengo é anunciar o novo treinador o mais rápido possível. Afinal, terá cinco dias livres para treinos visando a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Ou seja, além de querer contar com o próximo treinador na decisão, a cúpula rubro-negra busca já contar com o novo profissional nos próximos dias para que o mesmo participe da preparação.

