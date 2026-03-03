Zubeldía tem problema com estrangeiros no Fluminense

O fechamento da janela internacional nesta terça-feira (3) traz um novo desafio para o Fluminense. Com as contratações de Julián Millán e Rodrigo Castillo, o clube passou a contar com 11 estrangeiros no elenco, mas o regulamento do Brasileirão e da Copa do Brasil permite apenas nove relacionados por partida.

Na prática, dois jogadores precisarão ficar fora da lista a cada jogo. E a decisão não será simples.

Estrangeiros do elenco

Argentina

Freytes

Lucho Acosta

Germán Cano

Rodrigo Castillo

Colômbia

Julián Millán

Santi Moreno

Kevin Serna

Uruguai

Facundo Bernal

Agustín Canobbio

Venezuela

Yeferson Soteldo

Jefferson Savarino

Hoje, há nomes praticamente intocáveis. Lucho Acosta é titular absoluto no meio-campo. Canobbio e Savarino disputam posição, mas são peças frequentes. Millán chega com status de brigar por vaga na zaga. Castillo, a contratação mais cara da história do clube, desembarca para assumir protagonismo no ataque.

Na defesa, o cenário também influencia a conta. Com Jemmes como titular e Ignácio consolidado como opção, a chegada de Millán reorganiza a disputa com Freytes, que ao menos deve compor o banco. Ainda assim, é difícil imaginar um zagueiro recém-contratado ficando fora da relação. Igor Rabello é o nome imediato para deixar as relações

No curto prazo, o problema é parcialmente amenizado por uma lesão. Bernal sofreu rompimento parcial do ligamento cruzado posterior do joelho contra o Palmeiras e fica cerca de 30 dias afastado. Enquanto estiver fora, ele naturalmente não entra na conta dos nove.

O ponto mais sensível envolve Germán Cano. Ídolo recente e referência do elenco, o argentino não é mais titular. Em 2025, conviveu com lesões e perdeu espaço. Neste ano, mais uma lesão séria e pouca expectativa em cima de um retorno. Hoje, John Kennedy é o titular, e a chegada de Castillo aumenta ainda mais a concorrência. Tecnicamente, Cano pode virar um dos nomes sacrificados em determinadas partidas. Politicamente e simbolicamente, a decisão não é simples.

Outro jogador que entra na equação é Santi Moreno, que disputa espaço pelas pontas. Soteldo também aparece como opção frequente no banco, mas atua em setor diferente dos centroavantes, o que torna a escolha mais estratégica do que automática.

A tendência é que a gestão seja dinâmica. Bernal é, neste momento, o primeiro fora por lesão. A segunda vaga tende a variar conforme momento físico, adversário e desenho tático. Nesse momento, Cano, por estar se recuperando de lesão deve ficar de fora junto com o volante. Um retorno do argentino ou do uruguaio, porém, coloca Santi Moreno como primeiro ameaçado, uma vez que o ponta é o jogador ofensivo menos utilizado.

Acosta faz gol de placa em Fluminense x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/ Gazetapress)

Castillo e Millán desembarcam no Rio para assinar com o Fluminense

Veja como foi a chegada dos dois jogadores no Galeão:

