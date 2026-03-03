Possível substituto de Filipe Luís, no Flamengo, divide opiniões: 'Não tem'

Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O ex-jogador foi demitido do cargo na madrugada desta terça-feira (3), após a goleada do Rubro-Negro sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Conforme apurado pelo Lance!, a diretoria do clube carioca já tem encaminhada a chegada de Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Renato Maurício Prado diz o que contribuiu para a saída de Filipe Luís do Flamengo

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reagiram à possível chegada do treinador português no comando da equipe. O alvo da diretoria para substituir Filipe Luís não foi unanimidade entre a torcida Rubro-Negra.

A eventual chegada de Leonardo Jardim dividiu opiniões. Alguns internautas se manifestaram a favor da chegada do português e destacaram a boa passagem dele pelo Cruzeiro no ano passado. Por outro lado, teve torcedor que repudiou a demissão de Filipe Luís.

continua após a publicidade

Flamengo encaminha com novo treinador

Diante da demissão de Filipe Luís, a diretoria do Flamengo já tem um nome substituto para o ex-jogador. Trata-se de Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Conforme apurado pelo Lance!, o treinador português tem um acordo encaminhado com o clube Rubro-Negro.

As expectativas são de que ele seja anunciado nos próximos dias. Vale destacar que, até o momento, a divulgação da demissão de Filipe Luís aconteceu unicamente por meio de uma nota oficial, divulgada no site do clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas