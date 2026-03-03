O Corinthians deve anunciar, nas próximas horas, a contratação de mais dois jogadores para o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. O primeiro é o meia-atacante inglês Jesse Lingard, de 33 anos; o segundo é o goleiro João Ricardo, de 37.

Lingard desembarcou no Brasil na manhã de domingo (1º), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, passou por exames médicos e já tem o anúncio preparado pelo departamento de marketing do clube. A ideia é que o inglês utilize a camisa de número 77.

Já o goleiro João Ricardo realizou exames médicos nesta segunda-feira (2) e, se for aprovado, assinará contrato de empréstimo por uma temporada junto ao Fortaleza, com renovação automática por mais um ano.

João Ricardo pode reforçar o Corinthians (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A negociação foi conduzida por Marcelo Paz, ex-diretor do Fortaleza, que recentemente deixou o clube cearense. No Corinthians, a diretoria enxerga na contratação uma oportunidade de reforçar um setor.

Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo e Kauê como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".

Experiente, o jogador de 37 anos começou nas categorias de base do Concórdia-SC. Nos últimos anos, somou dois títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e tem passagem por outros clubes nacionais, como América Mineiro, Chapecoense, Paraná e Paysandu.

Pelo Fortaleza, o veterano levantou as taças de Campeão Cearense e da Copa do Nordeste, além de mais de 150 jogos.

