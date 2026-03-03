São Paulo encerra janela com custo zero; veja balanço

A janela de transferências do futebol brasileiro encerra nesta terça-feira, dia 3 de março. O São Paulo trouxe cinco reforços: Carlos Coronel, Lucas Ramon, Matheus Doria, Danielzinho e Cauly.

O que chama atenção é que nenhuma contratação custou aos cofres do clube. Ou seja, foram negociações que atenderam as expectativas do clube na temporada.

Desde o começo, o Tricolor estabeleceu parâmetros para negociações. Iria tarzer peças pontuais, sem custos - seja por empréstimo ou livres no mercado -, e com a folha salarial condizente com a realidade financeira do clube. Grande parte dessas negociações tiveram o nome de Rui Costa, diretor executivo por trás. Veja balanço dos reforços trazidos nesta primeira janela:

Carlos Coronel

Carlos Coronel chegou como reforço para o gol. Após a renovação de Jandrei com o Juventude, a ideia seria ter uma opção reserva para Rafael. Porém, com a alta do goleiro, Carlos Coronel ainda não ganhou minutos. O atleta de 29 anos assinou em definitivo com a equipe até dezembro de 2028, antes na MLS, ficou livre no mercado.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Danielzinho

Danielzinho foi um dos reforços de destaque para esta temporada. Vindo do Mirassol, em final de contrato e livre para assinar, se tornou um dos motores do meio-campo tricolor.

Danielzinho soma 12 jogos na temporada, sendo nove como titular, e já contribuiu com um gol e duas assistências. Além da participação direta em gols, o meio-campista apresenta média de 1,4 passes decisivos por partida e 54% de acerto nas bolas longas, mostrando capacidade de verticalizar o jogo.

Defensivamente, também tem números consistentes, com 1,1 desarmes, 0,9 interceptações e 4,7 bolas recuperadas por jogo, além de boa presença física, com 54% de eficiência nos duelos. Os dados são do Sofascore.

(Foto: Douglas Ribeiro/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Lucas Ramon

Lucas Ramon foi outro reforço vindo do Mirassol. O São Paulo anunciou o lateral-direito Lucas Ramón nesta terça-feira (3), após chegar a um acordo com o time do interior, abrir mão de valores e chegar antes do prazo. O jogador surge como opção para suprir uma carência do elenco tricolor. Seu contrato vai até dezembro de 2027.

Com cinco jogos na temporada, sendo quatro como titular, o jogador já marcou um gol e distribuiu dois passes decisivos, mostrando participação ofensiva relevante. Pelos lados do campo, tem média de 0,8 cruzamentos certos por partida, ainda que com 29% de eficiência no fundamento.

Na parte defensiva, apresenta números sólidos, com 2,4 desarmes, 1,2 interceptações e 2,6 bolas recuperadas por jogo, além de 58% de eficiência nos duelos. Comete apenas 0,2 faltas por partida, o que reforça um perfil combativo, mas disciplinado. Também são levantamentos feitos pelo Sofascore.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

Matheus Dória

O São Paulo acertou o retorno do zagueiro Dória, de 31 anos, que estava no Atlas, do México, e chega com contrato válido até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. A operação segue os moldes que o Tricolor busca neste momento de crise financeira, sem custos de transferência, já que o jogador rescindiu o seu vínculo com a equipe mexicana neste início de ano. Desta forma, o São Paulo passa a ser detentor de 90% dos direitos econômicos de Dória, que ficará com os outros 10%.

Com dois jogos como titular, o Dória apresenta números expressivos de consistência e segurança. Mantém 98% de acerto no passe, com média de 26,5 passes certos por partida, demonstrando qualidade na saída de bola. Defensivamente, soma dois desarmes, quatro interceptações e oito cortes, além de seis bolas recuperadas, números que evidenciam boa leitura e posicionamento.

Nos duelos, tem 70% de eficiência, com média de 3,5 disputas vencidas por jogo, embora ainda precise evoluir no jogo aéreo, com apenas um duelo ganho em quatro tentativas. Também cometeu duas faltas no período.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Cauly

O São Paulo anunciou a contratação de Cauly, que pertence ao Bahia. O jogador chega como empréstimo até o final deste ano. Novamente, em um esquema financeiro que facilitou para o Tricolor. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o dinheiro não saiu dos cofres do Tricolor. Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer.

Com três jogos na temporada, sendo apenas um como titular, Cauly já deixou sua marca ao balançar as redes, precisando de 114 minutos para marcar seu primeiro gol. Apresenta 79% de acerto no passe e média de 1,3 passes decisivos por partida, indicando participação ativa na construção ofensiva. Também registra 0,7 finalizações e 1,0 drible certo por jogo, além de contribuir defensivamente com 2,0 bolas recuperadas por confronto. Nos duelos, tem 33% de eficiência, ponto que ainda pode evoluir para aumentar seu impacto nas disputas físicas.

(Foto: JoÃ£o Heim/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

Saídas do São Paulo

O São Paulo oficializou uma série de saídas no elenco. Rodriguinho foi vendido ao Red Bull Bragantino por cerca de R$ 19 milhões. Rigoni, Dinenno, Luiz Gustavo e Leandro deixaram o clube após o fim de seus contratos. Oscar teve a rescisão confirmada e caminha para a oficialização aposentadoria. Maílton, Patryck, Belém e Iba Ly foram liberados por empréstimo.

Além disso, duas negociações em definitivo também foram concluídas. Galoppo, que estava emprestado ao River na última temporada, assinou contrato permanente com o clube argentino. Erick, que havia sido cedido ao Vitória em 2025, foi vendido em definitivo ao time baiano por cerca de R$ 7 milhões.