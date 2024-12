Principal diferença entre campanhas do Botafogo e Palmeiras pode valer o título

A decisão do Campeonato Brasileiro vai ficar para a última rodada. Depois da vitória do Botafogo sobre o Inter, e a virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro, nos minutos finais, as equipes chegam vivas para definir o título no próximo domingo (8). O Glorioso é o líder com 76 pontos, enquanto o clube paulista segue na cola com 73. A vantagem mínima do Alvinegro sobre a equipe de Abel Ferreira pode ser explicada por um fator: aproveitamento contra os times do G4.

A principal diferença entre as duas campanhas é justamente o desempenho dos times contra as equipes na parte da tabela, incluindo os confrontos diretos. Hoje, o G4 é formado por: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Internacional. Em todo o campeonato, o Glorioso não perdeu nenhuma partida para essas equipes.

Em contraponto, o Palmeiras não venceu nenhum dos seis duelos contra os clubes do topo da tabela. São três empates e três derrotas, entre eles, a que custou a liderança do campeonato: o embate direto contra o Botafogo, no Allianz Parque.

Enquanto o clube carioca tem 100% de aproveitamento, o Alviverde amarga apenas 16,7%. Foram duas derrotas para o Botafogo, dois empates contra o Flamengo e uma derrota e um empate contra o Inter. Na última rodada, o G4 ainda pode mudar, já que o Fortaleza está empatado em pontos com o Colorado. Se o Leão de Pici assumir a quarta posição, o Glorioso deixaria de ter 100%, já que empatou no primeiro turno, mas o aproveitamento do Palmeiras não mudaria.

Desempenho contra times do G4

Botafogo 🆚 Palmeiras

Jogos: 6 - 6

Vitórias: 6 - 0

Derrotas: 0 - 3

Aproveitamento: 100% - 16.7%

Gols: 12 - 3

Gols sofridos: 2 - 7

Grandes chances: 15 - 10

Caso a equipe de Artur Jorge confirme o título contra o São Paulo, e o Verdão vença o Fluminense no domingo (8), o Alviverde alcançaria a maior pontuação de um vice na história (76 pontos). Ao todo, são nove cenários possíveis e, em oito deles, o Alvinegro confirma o título. Um empate simples pode consagrar o Botafogo, independentemente do resultado da partida do Palmeiras.

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

