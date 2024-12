Leila detalha planejamento de contratações do Palmeiras para o Mundial de Clubes

Presidente do Palmeiras, Leila Pererira afirmou que já iniciou o planejamento para a disputa do Mundial de Clubes de 2025, que será realizado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

continua após a publicidade

+ Conheça os adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes

Reeleita presidente do Verdão em novembro, a mandatária não viajou para acompanhar o sorteio em Miami. Com isso, o clube paulista foi representado pelo ex-jogador Clebão.

- Em uma competição que reúne os clubes mais vitoriosos do futebol mundial, obviamente não existe adversário fácil. Teremos três jogos extremamente difíceis na fase de grupos, mas vamos nos preparar da melhor forma possível para buscar a classificação - afirmou a mandatária via assessoria.

continua após a publicidade

- O torcedor palmeirense pode ter certeza de que estamos trabalhando muito para sermos ainda mais competitivos e vitoriosos na próxima temporada - completou.

Palmeiras no mercado

Em entrevista ao Lance!, Leila Pereira afirmou que o Palmeiras realizará, ao menos, três contratações visando a próxima temporada. No entanto, a mandatária revelou que o clube não trará "reforços estrelados", apesar do aporte milionário que receberá com a participação no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

- Nós estamos trabalhando muito em busca desses atletas, que não são muitos, são poucos. O Abel não é muito exigente em relação a números de jogadores. Por volta de três jogadores - afirmou a mandatária.

Na última janela de transferências, o Palmeiras sondou a situação de Gabriel Jesus, do Arsenal, e enviou um pré-contrato para Gabigol, do Flamengo. Ambas as tentativas no mercado, no entanto, não evoluíram.

A contratação de um atacante é uma das prioridades do Palmeiras para 2025, já que Dudu e Rony têm futuro indefinido para a próxima temporada. Além disso, o jovem Estêvão se apresentará ao Chelsea, da Inglaterra, após a disputa do torneio, abrindo outra lacuna no setor ofensivo.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras em novembro (Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Grupo no Mundial de Clubes

Cabeça de chave no sorteio realizado na última quinta-feira (5), o Palmeiras terá como adversários o Porto, de Portgual, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos.

A primeira partida do Verdão na competição será contra os portugueses. Em seguida, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Al Ahly, adversário na semifinal do Mundial em 2022, e encerram sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami, de Messi. Os dois melhores colocados de cada chave garantem vaga nas quartas de final.