imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense pode ter novidades para enfrentar o Fortaleza

Jogadores em transição podem aparecer entre os relacionados, além das novas contratações

Renato Fluminense
imagem cameraReanto Gaúcho em treino do Fluminense no CTCC (Foto: Lucas Merçon/FFC)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
06:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (16), às 16h, para enfrentar o Fortaleza. Se por um lado o time terá o desfalque de Thiago Silva, por outro poderá ter reforços e novidades para a partida.

O Tricolor não perde há cinco jogos e precisa vencer para se reaproximar do G6. Com 24 pontos, ocupa a nona colocação, estando a quatro do Mirassol, em sexto lugar.

➡️ Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flu pode ganhar reforços do departamento médico

Nesta sexta-feira (15), o Fluminense regularizou Santiago Moreno, atacante colombiano que assinou com o clube até 2029. Assim, tanto ele, quanto Acosta, que já estreou pelo clube na Sul-Americana, estarão à disposição de Renato Gaúcho.

Além das contratações, a comissão pode ganhar reforços do departamento médico. Também na sexta-feira, Nonato e Fuentes treinaram com o grupo e podem ser relacionados para a partida. O meia sentiu dores na coxa contra o Bahia, mas realizou exames que descartaram lesões. Já o lateral esquerdo, sofreu uma lesão muscular e desfalcou os últimos seis jogos.

O Flu ainda conta com o retorno de Riquelme Felipe e Isaque, que estavam à serviço da Seleção Brasileira Sub-20. O meia, inclusive, marcou seu primeiro gol com a amarelinha durante o período de convocação.

No departamento médico, Thiago Silva evoluiu em seu tratemento e está em transição, mas realiza alguns trabalhos separado do grupo. Ignácio e Soteldo, também em transição, estão ainda mais próximos do retorno aos campos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fuentes Fluminense
Fuentes em treino no CTCC nesta sexta-feira (15) (Foto: Lucas Merçon/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

