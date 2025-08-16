Internacional x Flamengo: retrospecto e estatísticas no Brasileirão

Internacional e Flamengo protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Com elencos históricos, grandes craques e torcidas apaixonadas, o duelo entre gaúchos e cariocas é sinônimo de intensidade e emoção em campo. Ao longo das décadas, as equipes se enfrentaram em partidas decisivas, disputas pelo topo da tabela e confrontos que marcaram época. O Lance! apresenta as estatísticas de Internacional x Flamengo pelo Brasileirão.

O histórico mostra um certo equilíbrio, mas com o Internacional levando vantagem geral no número de vitórias, especialmente quando atua em Porto Alegre. O Flamengo, por outro lado, costuma ser mais forte no Maracanã, onde consegue se impor diante do Colorado. Essa dinâmica de mando de campo é uma das chaves para entender a rivalidade.

Em diferentes eras do futebol brasileiro, o confronto já colocou frente a frente esquadrões lendários, como o Inter bicampeão brasileiro no fim dos anos 1970 e o Flamengo multicampeão nos anos 1980, além de duelos recentes em que ambos brigaram por títulos e vagas na Libertadores.

O encontro entre os dois clubes no Brasileirão é sempre cercado de expectativa, não apenas pelo peso das camisas, mas também pela imprevisibilidade do resultado, já que a história mostra que o equilíbrio é constante.

Histórico de Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Internacional e Flamengo já se enfrentaram 73 vezes pelo Brasileirão. O Colorado venceu 28 partidas (38%), contra 24 vitórias do Rubro-Negro (33%) e 21 empates (29%). No total, o Inter marcou 104 gols (média de 1,42 por jogo) e sofreu 86 (média de 1,18).

continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, o Flamengo leva vantagem: em 35 jogos como mandante, venceu 19, empatou 8 e perdeu apenas 8. Já em Porto Alegre, o domínio é colorado: em 38 jogos, o Internacional venceu 20, empatou 13 e perdeu apenas 5.

Os números mostram que o fator casa é decisivo. O Inter marcou em 74% dos jogos e o Flamengo em 71%, com ambos sofrendo gols em mais de 70% das partidas, o que reforça a tendência de confrontos com redes balançando para os dois lados.

Partidas marcantes

Um dos duelos mais lembrados aconteceu em 2020, no Beira-Rio, quando Internacional e Flamengo se enfrentaram na reta final do Brasileirão em disputa direta pelo título, empatando por 2 a 2 em um jogo eletrizante. No mesmo campeonato, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 1, resultado que foi decisivo para a conquista do título nacional.

Nos anos 2000, o Inter conseguiu resultados expressivos em casa, como o 4 a 0 em 2004, enquanto o Flamengo já aplicou goleadas marcantes no Maracanã, como o 3 a 0 de 2009. Nos anos 1980, época de craques como Zico e Falcão, o equilíbrio também foi a tônica, com vitórias importantes para ambos.

O duelo também já teve jogos polêmicos envolvendo arbitragem e decisões de campeonato, o que aumenta a rivalidade e a tensão a cada encontro.

Estatísticas do duelo

Total de jogos: 73 Vitórias do Internacional: 28 (38%) Vitórias do Flamengo: 24 (33%) Empates: 21 (29%) Gols do Internacional: 104 (1,42 por jogo) Gols do Flamengo: 86 (1,18 por jogo)

O equilíbrio estatístico e a força do mando de campo para ambos fazem de Internacional x Flamengo um dos confrontos mais imprevisíveis e emocionantes do Brasileirão.