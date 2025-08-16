Para qual time torce Edson Fachin, novo presidente do STF?

A figura de Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), transcende o universo jurídico e revela uma forte ligação com o futebol, com algumas declarações sobre o esporte. Mas qual é o time do novo mandatário da Corte?

Eleito formalmente na quarta-feira (13), em um mandato até 2027, Edson Fachin já contou publicamente o clube do coração: o Coritiba. A revelação foi feita em 2015, quando recebeu a indicação à vaga no STF, pelo próprio ministro durante sabatina no Senado Federal.

Já em abril de 2022, ao defender a Justiça Eleitoral no processo democrático, ele fez uma relação entre o pleito marcado para outubro daquele ano e o futebol. Na ocasião, Edson Fachin citou o papel dos juízes eleitorais e pediu ambição à diretoria do Coxa.

- Peço licença aos atlticanos e aos paranistas, mas torço para o Coxa. Eu adoraria que o Coxa começasse o campeonato já com o título assegurado, mas isso não é campeonato. Na democracia, tal como nos campeonatos, os times que entram, entram para ganhar e legitimamente almejam ganhar. Aliás, espero que o Coxa esteja seriamente pensando nisso. Mas há vicissitudes que são da arena da política, do canteiro de obras da democracia. E o que incube a Justiça Eleitoral? Nós não fazemos parte do jogo, por mais que alguns jogadores queiram que o juiz jogue e levantem a voz para isso, muitas de forma pouco elegante, para dizer o mínimo. O árbitro não faz parte do jogo, o árbitro não está na arquibancada. Ao árbitro interessa o resultado de acordo com a previsão democrática e é isso que nós temos que aplicar - declarou, na época.

Como o gaúcho Edson Fachin virou torcedor do Coritiba?

Apesar de ser gaúcho, nascido em Rondinha, Edson Fachin construiu a carreira no Paraná. Logo aos dois anos, ele passou a morar em Toledo, no interior paranaense, e chegou em Curitiba ao passar no vestibular, aos 17 anos. Assim, se acostumou a frequentar o Couto Pereira já na adolescência.

Em 1980, Edson Fachin se graduou em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde também se tornou professor e coordenador. Além da UFPR, lecionou na PUC-PR, na Unicuritiba, na Escola da Magistratura do Paraná (EMEP) e na Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Estado do Paraná (Eamep).

No período em Curitiba, ele foi procurador do Estado do Paraná de 1990 a 2006. Edson Fachin, na sequência, ainda se mudou para São Paulo fazer mestrado e doutorado em Direito Civil na PUC-SP, em 1986 e 1991, respectivamente. Depois se mudou para o Canadá terminar o pós-doutorado.

Antes de integrar o Supremo, Fachin atuou como membro da comissão do Ministério da Justiça sobre a Reforma do Poder Judiciário e como colaborador na elaboração do novo Código Civil brasileiro no Senado.

Em dezembro de 2023, ele recebeu a medalha da Ordem da Luz dos Pinhais, a maior condecoração oficial da capital, das mãos do então prefeito Rafael Greca, pela "contribuição ao engrandecimento da cidade e pela promoção do bem comum em geral".

Torcedor do Coritiba, Edson Fachin está no STF desde 2015. Foto: Antonio Augusto/STF

Edson Fachin no STF

No STF desde junho de 2015, indicado pela presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin pegou o lugar de Joaquim Barbosa e é o ministro mais antigo que ainda não foi presidente da Corte. Na votação simbólica, o colegiado também elegeu o ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente para o biênio 2025-2027.

Ele assume o posto de Luís Roberto Barroso em 29 de setembro e ficará dois anos no comando do Tribunal. Há 10 anos no STF, deu mais de 74,3 mil decisões e foi relator em casos de impacto sobre direitos humanos (indígena), segurança pública (lava jato) e direitos fundamentais (fake news e uberização).

Coritiba na Série B

Com 42 pontos, o Coritiba é o líder provisório da Série B e aguarda o resultado do Goiás, segundo colocado, que faz o clássico contra o Vila Nova neste sábado (16). O Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4, possui 33 pontos.