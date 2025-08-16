menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro terá seis mudanças em relação ao primeiro jogo contra o Mirassol

Time da estreia no Brasileirão sofreu modificações importantes no decorrer do turno

Lucas Silva, jogador do Cruzeiro, disputa lance com Guilherme, jogador do Santos, durante partida no Mineirão
imagem cameraVolante Lucas Silva é uma das mudanças no Cruzeiro em relação à estreia no Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 16/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, segunda-feira (18), às 20h, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), possivelmente, com seis mudanças em relação ao time que estreou na competição, em 29 de março, com a vitória por 2 a 1 sobre a equipe paulista, no Mineirão, com gols de Gabigol e Dudu.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Aquele jogo era apenas o quinto do técnico Leonardo Jardim no comando da equipe celeste. Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, para o América, o treinador havia tido mais de um mês para preparar a equipe para o Brasileirão. No entanto, somente a partir da terceira rodada, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, Leonardo Jardim deu nova cara ao Cruzeiro, que agora ocupa a vice-liderança da competição, com 37 pontos conquistados em 19 jogos do turno.

O time que derrotou o Mirassol, na primeira rodada, foi: Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Kaiki; Walace (Lucas Romero) e Matheus Henrique; Wanderson (Lucas Silva), Kaio Jorge (Matheus Pereira), Gabigol (Bolasie) e Dudu (Marquinhos) – uma formação bem ofensiva, que, no entanto, não se mostrou eficiente.

continua após a publicidade
Zagueiro Villalba comemora gol do Cruzeiro contra o CRB (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Villalba foi outro jogador que ganhou vaga no Cruzeiro durante o turno do Brasileiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Em relação à formação que se firmou como titular nos últimos jogos do Cruzeiro, houve a troca na zaga de Gamarra por Villalba; a presença dos volantes Lucas Romero e Lucas Silva no meio-campo (Matheus Henrique lesionou o joelho dias depois da estreia no Brasileiro); e a saída dos atacantes Gabigol e Dudu para a entrada de Christian e Matheus Pereira, que não era titular na época porque vinha sendo liberado dos jogos fora de casa devido ao iminente nascimento do filho.

➡️Atacante Kaio Jorge é eleito o craque do mês de julho do Brasileirão

Mudanças para jogo contra o Mirassol serão maiores devido a desfalques

As mudanças para a partida de segunda-feira (18), em Mirassol, são ainda maiores por causa dos desfalques da equipe. Na lateral direita, Leonardo Jardim deverá improvisar o zagueiro Jonathan Jesus, que perdeu a vaga no time, no jogo no Mineirão, horas antes devido a uma virose. Na esquerda, Kaiki, suspenso, será substituído por Kauã Prates. Com a suspensão de Lucas Romero, Walace ou Matheus Henrique voltará ao meio-campo, ao lado de Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira.

continua após a publicidade

Desde a estreia no Brasileirão, quatro jogadores deixaram o Cruzeiro: o lateral-esquerdo Marlon, emprestado ao Grêmio, o meia Rodriguinho, emprestado, nesta semana, ao Ceará; o atacante Dudu, que teve o contrato rescindido, e o atacante Dinenno, na época contundido e que se transferiu em definitivo para o São Paulo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias