Cruzeiro terá seis mudanças em relação ao primeiro jogo contra o Mirassol

Na rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, segunda-feira (18), às 20h, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), possivelmente, com seis mudanças em relação ao time que estreou na competição, em 29 de março, com a vitória por 2 a 1 sobre a equipe paulista, no Mineirão, com gols de Gabigol e Dudu.

Aquele jogo era apenas o quinto do técnico Leonardo Jardim no comando da equipe celeste. Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, para o América, o treinador havia tido mais de um mês para preparar a equipe para o Brasileirão. No entanto, somente a partir da terceira rodada, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, Leonardo Jardim deu nova cara ao Cruzeiro, que agora ocupa a vice-liderança da competição, com 37 pontos conquistados em 19 jogos do turno.

O time que derrotou o Mirassol, na primeira rodada, foi: Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Kaiki; Walace (Lucas Romero) e Matheus Henrique; Wanderson (Lucas Silva), Kaio Jorge (Matheus Pereira), Gabigol (Bolasie) e Dudu (Marquinhos) – uma formação bem ofensiva, que, no entanto, não se mostrou eficiente.

Villalba foi outro jogador que ganhou vaga no Cruzeiro durante o turno do Brasileiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Em relação à formação que se firmou como titular nos últimos jogos do Cruzeiro, houve a troca na zaga de Gamarra por Villalba; a presença dos volantes Lucas Romero e Lucas Silva no meio-campo (Matheus Henrique lesionou o joelho dias depois da estreia no Brasileiro); e a saída dos atacantes Gabigol e Dudu para a entrada de Christian e Matheus Pereira, que não era titular na época porque vinha sendo liberado dos jogos fora de casa devido ao iminente nascimento do filho.

Mudanças para jogo contra o Mirassol serão maiores devido a desfalques

As mudanças para a partida de segunda-feira (18), em Mirassol, são ainda maiores por causa dos desfalques da equipe. Na lateral direita, Leonardo Jardim deverá improvisar o zagueiro Jonathan Jesus, que perdeu a vaga no time, no jogo no Mineirão, horas antes devido a uma virose. Na esquerda, Kaiki, suspenso, será substituído por Kauã Prates. Com a suspensão de Lucas Romero, Walace ou Matheus Henrique voltará ao meio-campo, ao lado de Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira.

Desde a estreia no Brasileirão, quatro jogadores deixaram o Cruzeiro: o lateral-esquerdo Marlon, emprestado ao Grêmio, o meia Rodriguinho, emprestado, nesta semana, ao Ceará; o atacante Dudu, que teve o contrato rescindido, e o atacante Dinenno, na época contundido e que se transferiu em definitivo para o São Paulo.