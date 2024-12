O próximo domingo (8) é o dia da última rodada do Brasileirão 2024. Dia de saber quem de Botafogo ou Palmeiras será o campeão brasileiro. Dia de saber o úlltimo rebaixado para a Série B do ano que vem, que fará companhia para Atlético-GO, Criciúma e Cuiabá. E de saber quem vai disputar a Copa Sul-Americana. O Lance! mostra o que está em disputa em cada uma das dez partidas do último dia de Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Simulador do Brasileirão: veja como esta a briga contra o rebaixamento

Bola do Brasileirão 2024. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Rodada final do Brasileirão ⬇️

Botafogo x São Paulo

Vale o título do Brasileirão para o Botafogo, que só precisa empatar no estádio Nilton Santos para isso acontecer. E mesmo que seja derrotado, precisa torcer para que o Palmeiras não vença o Fluminense, no Allianz Parque. Classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo já é o sexto colocado, independentemente do resultado do jogo. O time deve mandar os reservas para a partida.

Palmeiras x Fluminense

Muita emoção em jogo no Allianz Parque. Mais para o Fluminense, que precisa ao menos empatar para se livrar do rebaixamento. Mas o Tricolor carioca pode sonhar mais, com uma classificação para a Copa Sul-Americana, desde que vença a partida, e Juventude e Atlético-MG não ganhem de Cruzeiro e Athletico-PR, respectivamente. Para o Verdão, o sonho do tricampeonato é mais difícil: precisa vencer o Flu e torcer para que os reservas do São Paulo derrotem o líder Botafogo.

continua após a publicidade

Atlético-MG x Athletico-PR

Com ambos lutando contra o rebaixamento, os atléticos fazem o duelo dos desesperados na Arena MRV, fechada para a torcida por punição pelas confusões na decisão da Copa do Brasil. Quem vencer escapa do descenso, mas o Galo se livra mesmo apenas empatando. E quem ganhar ainda pode fazer as contas para abocanhar uma vaga na Sul-Americana, dependendo dos demais resultados. Os dois times podem escapar mesmo que percam: precisam secar o Bragantino diante do Criciúma (suficiente em caso de derrota do Furacão), e também que o Fluminense perca para o Palmeiras (caso de derrota do Galo).

Bragantino x Criciúma

Mesmo dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Bragantino ainda depende apenas de si só para escapar. Precisa derrotar o Criciúma no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, já que Atlético-MG e Athletico-PR perdem pontos um para o outro. O Braga passa um dos dois times, independentemente do resultado no duelo dos atléticos. Mas se empatar ou perder em casa, será rebaixado.

continua após a publicidade

Bahia x Atlético-GO

A briga pela última vaga da fase preliminar da Libertadores está acirrada. E o Bahia continua na melhor posição para garantir - basta vencer o rebaixado Atlético-GO na Fonte Nova. Se empatar, precisa que o Cruzeiro não vença o Juventude em Caxias do Sul. Se perder, tem que torcer para que o Cruzeiro seja derrotado e que o Vasco não vença para tirar uma diferença quase impossível de 12 gols de diferença. Ou ficar com a vaga na Copa Sul-Americana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Juventude x Cruzeiro

Para ir para a fase preliminar da Libertadores, o Cruzeiro tem que vencer o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, e torcer para que o Bahia não vença o Atlético-GO. Se empatar, vai ter que se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana. Já livre do rebaixamento no Brasileirão, o time gaúcho luta pela Sul-Americana: basta vencer ou secar os rivais de baixo da tabela: Galo, Flu e Furacão.

Cuiabá x Vasco

Garantido ao menos na Copa Sul-Americana, o Vasco tem chance praticamente nula de ir para a fase preliminar da Libertadores. Precisa vencer o Cuiabá na Arena Pantanal, torcer para que o Cruzeiro não vença o Juventude e que o Bahia perca para o Atlético-GO. O problema são os 12 gols de saldo a menos que o Tricolor baiano. O rebaixado Cuiabá briga apenas para não terminar na lanterna.

Grêmio x Corinthians

O Grêmio tenta assegurar de uma vez a vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, basta vencer o Corinthians na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Se empatar ou perder, terá que secar os rivais na parte de baixo da tabela: Galo, Flu e Furacão. O Corinthians já está assegurado na Libertadores.

Flamengo x Vitória

Ambos já garantiram vagas nas competições que almejavam. O Flamengo está na fase de grupos da Libertadores, e o Vitória na da Sul-Americana. Mas o duelo no Maracanã marcará a despedida de Gabigol, que vai deixar o time rubro-negro no fim do ano.

Fortaleza x Internacional

As duas equipes brigam apenas pela quarta posição na Arena Castelão. Ambos somam 65 pontos e 18 vitórias, mas o Colorado está em vantagem no saldo de gols: 20 a 11.