O Botafogo conheceu, nesta quinta-feira (5), os seus primeiros adversários no Mundial de Clubes 2025. Em sorteio em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Glorioso integra o Grupo B, e terá o Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA) em seu caminho na fase de grupos.

continua após a publicidade

▶️ Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Botafogo

▶️ Em busca do título, Botafogo pode atingir marca histórica no Brasileirão

Entre os brasileiros, o Alvinegro é o único que não é o cabeça de chave do seu grupo na competição. Por isso, terá duelos mais complicados pela frente. Porém, caso avance de fase, o Botafogo pode enfrentar outros sul-americanos no mata-mata.

Nas oitavas de final, o Grupo B se cruza com o Grupo A, e em seguida, os vencedores enfrentam algum clube dos Grupos C ou D. Se o Botafogo terminar em primeiro lugar, pode enfrentar o segundo colocado do Grupo A composto por Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Caso classifique em segundo, pegaria o primeiro lugar deste grupo.

continua após a publicidade

Já nas quartas, o Glorioso enfrentaria o líder do Grupo C, (Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica, ou o segundo colocado do Grupo D, formado por Flamengo, Espérance, Chelsea e León. As equipes que estão nos grupos E, F, G ou H apenas cruzariam o caminho do Botafogo em uma eventual semifinal.

Veja os grupos do Mundial

GRUPO A: Palmeiras, Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA)

GRUPO B: PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA) e Seattle Sounders (EUA)

GRUPO C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG) e Benfica (POR)

GRUPO D: Flamengo, Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX)

GRUPO E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX) e Inter de Milão (ITA)

GRUPO F: Fluminense, Borussia Dortmund (ALE), Ulsan HD (KOR) e Mamelodi Sundows (AFS)

GRUPO G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU) e Juventus (ITA)

GRUPO H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e Red Bull Salzburg (AUT)

continua após a publicidade

Jogos do Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

Botafogo x PSG ( FRA)

Botafogo x Atlético de Madrid (ESP)

Os horários exatos das partidas do Mundial de Clubes de 2025 ainda não foram divulgados. O torneio, que contará com 32 equipes e será realizado nos Estados Unidos, terá seu cronograma completo, incluindo os horários das partidas, ainda divulgado.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo