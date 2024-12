Inteligência artificial aponta último clube rebaixado do Brasileirão

A 37ª rodada do Brasileirão chegou ao fim nessa quinta-feira (5), com atualização nas chances de rebaixamento dos clubes. Com a derrota de 3 a 0 para o Flamengo, o Criciúma é mais um clube confirmado na Série B 2025, e a disputa para fugir do descenso fica entre quatro clubes: Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Atlético-MG. Assim, o Lance! perguntou à Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, qual será o último clube rebaixado. Confira:

"Essa última rodada do Brasileirão 2024 promete ser emocionante e muito imprevisível. Vou analisar a situação das equipes, levando em consideração as suas chances de rebaixamento e a importância de cada jogo para dar um palpite sobre os resultados."

Palpites da IA

Red Bull Bragantino 2 x 1 Criciúma

Atlético-MG 1 x 1 Athletico Paranaense

Palmeiras 2 x 0 Fluminense

Com os seguintes resultados, o último rebaixado para a Série B 2025 é o Fluminense.

Segundo os dados do site "InfoBola", com 41 pontos, o Bragantino tem 56% de chances de rebaixamento, na 17ª posição. O Athletico Paranaense, na 16ª posição, tem 26% de chances de queda, o Fluminense chega com 13%, enquanto o Atlético-MG com apenas 5%.

Na rodada anterior, o RB Bragantino venceu o Athletico-PR, na Ligga Arena, e o Fluminense superou o Cuiabá, no Maracanã. Agora, quatro equipes vão para o "tudo ou nada" na última rodada da competição.

Para dar mais emoção à disputa, times se enfrentam na última rodada em duelos que todos precisam vencer. O Fluminense encara o Palmeiras, no Allianz Parque, que ainda tem chances de título, caso o Botafogo perca para o São Paulo. O Massa Bruta enfrenta o Criciúma, já rebaixado.

Já o Galo enfrenta o Athletico-PR em confronto direto que pode definir o rebaixado da vez. Caso o Bragantino ganhe e o Fluminense pontue, a vaga ficará entre a equipe mineira e a paranaense. Todas as equipes vão para a última rodada dependendo apenas de si.

Próximos jogos dos clubes ainda com chances de queda no Brasileirão

Red Bull Bragantino x Criciúma

Atlético-MG x Athletico Paranaense

Palmeiras x Fluminense