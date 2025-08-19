menu hamburguer
Portuguesa apresenta projeto do novo estádio do Canindé

Nova casa lusitana foi exibida em encontro no Conselho Deliberativo da Rubro Verde

imagem cameraProjeto do novo Caniné, estádio da Portuguesa (Foto: Divulgação / Portuguesa SAF)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
22:53
A Portuguesa SAF apresentou nesta terça-feira (19), em reunião com os conselheiros do clube, o projeto do novo estádio do Canindé. O encontro ocorreu no Salão Nobre do clube social e contou também com a participação da Revee, responsável pela execução do empreendimento.

Na projeção apresentada na reunião e divulgada à imprensa, a Lusa prevê capacidade para 52.590 pessoas durante partidas de futebol, e pode chegar a 84.585 para shows e eventos. Serão três arquibancadas e 160 camarotes na arena.

Além do estádio, o projeto prevê a construção de um complexo com clube social, edifício-garagem com capacidade para 4.600 veículos, hotel e boulevard de alimentação. A previsão é que as obras comecem em janeiro de 2026 e tenham duração de até 40 meses. O arquiteto Jayme Mestieri, da JLM Architecture, apresentou o desenho do projeto, enquanto Leonardo Falbo Donato, CFO da Revee, detalhou os números da arena. Veja fotos abaixo.

Projeto do novo Canindé, estádio da Portuguesa (Foto: Divulgação / Portuguesa SAF)
Projeto do novo Canindé, estádio da Portuguesa (Foto: Divulgação / Portuguesa SAF)
Projeto do novo Canindé, estádio da Portuguesa (Foto: Divulgação / Portuguesa SAF)
Projeto do novo Canindé, estádio da Portuguesa (Foto: Divulgação / Portuguesa SAF)

Pela SAF da Portuguesa estiveram presentes o sócio-investidor e presidente, Alex Bourgeois, o sócio-investidor e presidente do Conselho de Administração da SAF, André Berenguer, os vice-presidentes Fred Mourão (marketing), Marcus Mingoni (financeiro), Tadeu Oliveira Júnior (futebol) e Turíbio Leite (saúde e performance), além do diretor de gestão e planejamento Marcos Cardoso e do gerente jurídico Daniel Lucas.

— Teremos um estádio novo, com tudo o que há de mais moderno, para receber o nosso torcedor e grandes eventos. Não será um presente apenas para a Lusa, mas também para a cidade de São Paulo — afirmou o sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF, Alex Bourgeois.

