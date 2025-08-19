Portuguesa apresenta projeto do novo estádio do Canindé

A Portuguesa SAF apresentou nesta terça-feira (19), em reunião com os conselheiros do clube, o projeto do novo estádio do Canindé. O encontro ocorreu no Salão Nobre do clube social e contou também com a participação da Revee, responsável pela execução do empreendimento.

Na projeção apresentada na reunião e divulgada à imprensa, a Lusa prevê capacidade para 52.590 pessoas durante partidas de futebol, e pode chegar a 84.585 para shows e eventos. Serão três arquibancadas e 160 camarotes na arena.

Além do estádio, o projeto prevê a construção de um complexo com clube social, edifício-garagem com capacidade para 4.600 veículos, hotel e boulevard de alimentação. A previsão é que as obras comecem em janeiro de 2026 e tenham duração de até 40 meses. O arquiteto Jayme Mestieri, da JLM Architecture, apresentou o desenho do projeto, enquanto Leonardo Falbo Donato, CFO da Revee, detalhou os números da arena. Veja fotos abaixo.

Projeto do novo Canindé, estádio da Portuguesa (Foto: Divulgação / Portuguesa SAF)

Pela SAF da Portuguesa estiveram presentes o sócio-investidor e presidente, Alex Bourgeois, o sócio-investidor e presidente do Conselho de Administração da SAF, André Berenguer, os vice-presidentes Fred Mourão (marketing), Marcus Mingoni (financeiro), Tadeu Oliveira Júnior (futebol) e Turíbio Leite (saúde e performance), além do diretor de gestão e planejamento Marcos Cardoso e do gerente jurídico Daniel Lucas.

— Teremos um estádio novo, com tudo o que há de mais moderno, para receber o nosso torcedor e grandes eventos. Não será um presente apenas para a Lusa, mas também para a cidade de São Paulo — afirmou o sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF, Alex Bourgeois.

