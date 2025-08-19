A CBF está tentando junto à Conmebol tirar a disputa de clubes brasileiros na fase preliminar da Libertadores em troca de mais uma vaga direta à competição continental. Assim, seriam cinco vagas diretas via Brasileirão. Caso o pleito seja atendido, o calendário nacional ganharia quatro datas.

continua após a publicidade

➡️Olho neles, Ancelotti!: destaques da semana têm Richarlison, Rodrigo Muniz e Pedro

Na semana passada, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou ao Lance! que "a maioria dos campeonatos organizados pela entidade será reformulado". As mudanças deverão ser anunciadas em outubro e não irão afetar de forma significativa as Séries A e B, mas terão impacto maior nas demais divisões, na Copa do Brasil e nos torneios regionais, como Copa Verde e Copa do Nordeste.

Na Série A, a expectativa maior é pela mudança nos critérios de classificação à Libertadores e, consequentemente, à Sul-Americana. Em vez de quatro vagas diretas e duas indiretas na principal competição continental, o Brasileirão iria classificar cinco clubes à fase de grupos, e apenas isso.

continua após a publicidade

— A gente tem algumas datas Conmebol, de Pré-Libertadores, que estamos conversando — comentou Samir Xaud ao "Globo", em entrevista publicada nesta terça-feira (19). Ele não entrou em detalhes, mas lembrou que a disputa da fase preliminar pode colocar dois brasileiros frente a frente na segunda etapa. Como um necessariamente ficará pelo caminho, faria mais sentido dar uma quinta vaga direta e eliminar essa disputa.

Ex-presidente da CBF tentou tirar vaga indireta na Libertadores no passado

Proposta semelhante foi feita ainda no ano passado pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Na ocasião, ele enviou ofício à Conmebol propondo a mudança, mas a entidade nem sequer respondeu. De todo modo, há um empecilho no curto prazo: a entidade sul-americana tem contratos comerciais em vigor até o ano que vem, e dificilmente eliminará uma fase da Libertadores antes que esses acordos finalizem. Assim, a tendência é que, se aprovada, a mudança passe a valer apenas para a classificação à Libertadores de 2027.

continua após a publicidade