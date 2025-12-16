menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Por Série B, Athletico sai do top-10 em ranking da Conmebol de 2026

Furacão não soma pontos em torneios sul-americanos nesta temporada

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 16/12/2025
15:04
Athletico América-MG acesso Série B
imagem cameraAthletico conseguiu o acesso na Série B na última rodada contra o América-MG. Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

Por atuar na Série B nesta temporada, o Athletico perdeu posições no ranking da Conmebol de 2026. O Furacão saiu do top-10.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Athletico ocupava a nona colocação em 2025 e agora caiu para o 12º lugar. A Conmebol divulgou a lista na segunda-feira (15).

A queda é consequência direta do rebaixamento na Série A no ano passado, com toda a temporada atual sem disputas internacionais. O Furacão perderá novas posições no ano que vem, já que só poderá voltar a jogar em competições sul-americanas em 2027, caso consiga vaga através da Série A ou da Copa do Brasil de 2026.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

No ranking de 2025, o Athletico já tinha caído da sexta para a nona colocação. Em 2024, o time atleticano foi eliminado pelo Racing, que se tornou campeão, nas quartas de final da Sul-Americana.

Entre as equipes brasileiras, o Palmeiras lidera o ranking, com o Flamengo logo atrás. Atlético-MG e São Paulo também estão no top-10. Já entre clubes paranaenses, o Coritiba é o 178º, e o Paraná Clube o 220º.

Athletico é presença constante no ranking da Conmebol

O Athletico passou a construir uma trajetória internacional na virada do século, com destaque no ranking da Conmebol nos últimos anos. De 2000 para cá, o time brasileiro disputou a Libertadores em nove oportunidades, com dois vices (2005 e 2022).

Além disso, o Furacão jogou a Sul-Americana em outros nove anos e foi campeão duas vezes: 2018 e 2021. Ou seja, a equipe paranaense só ficou de fora de torneios internacionais em sete dos últimos 25 anos.

A melhor colocação do Athletico na lista foi o sexto lugar no ranking de 2024.

Athletico campeão título taça Sul-Americana 2021
Athletico foi bicampeão da Sul-Americana em 2021 Foto: Staff Images/Conmebol

Confira o top-30 do ranking da Conmebol

    1.
  1. Palmeiras
    2. 2.
  2. Flamengo
    3. 3.
  3. River Plate (ARG)
    4. 4.
  4. Boca Juniors (ARG)
    5. 5.
  5. Peñarol (URU)
    6. 6.
  6. Atlético-MG
    7. 7.
  7. São Paulo
    8. 8.
  8. Nacional (URU)
    9. 9.
  9. Racing (ARG)
    10. 10.
  10. LDU (EQU)
    11. 11.
  11. Fluminense
    12. 12.
  12. Athletico
    13. 13.
  13. Internacional
    14. 14.
  14. Grêmio
    15. 15.
  15. Olímpia (PAR)
    16. 16.
  16. Indepediente del Valle (EQU)
    17. 17.
  17. Libertad (PAR)
    18. 18.
  18. Estudiantes (ARG)
    19. 19.
  19. Botafogo
    20. 20.
  20. Cerro Porteño (PAR)
    21. 21.
  21. Lanús (ARG)
    22. 22.
  22. Corinthians
    23. 23.
  23. Bolívar (BOL)
    24. 24.
  24. Independiente (ARG)
    25. 25.
  25. Colo-Colo (CHI)
    26. 26.
  26. Vélez (ARG)
    27. 27.
  27. Santos
    28. 28.
  28. Barcelona (EQU)
    29. 29.
  29. Cruzeiro
    30. 30.
  30. Atlético Nacional (COL)

