Por Série B, Athletico sai do top-10 em ranking da Conmebol de 2026
Furacão não soma pontos em torneios sul-americanos nesta temporada
Por atuar na Série B nesta temporada, o Athletico perdeu posições no ranking da Conmebol de 2026. O Furacão saiu do top-10.
O Athletico ocupava a nona colocação em 2025 e agora caiu para o 12º lugar. A Conmebol divulgou a lista na segunda-feira (15).
A queda é consequência direta do rebaixamento na Série A no ano passado, com toda a temporada atual sem disputas internacionais. O Furacão perderá novas posições no ano que vem, já que só poderá voltar a jogar em competições sul-americanas em 2027, caso consiga vaga através da Série A ou da Copa do Brasil de 2026.
No ranking de 2025, o Athletico já tinha caído da sexta para a nona colocação. Em 2024, o time atleticano foi eliminado pelo Racing, que se tornou campeão, nas quartas de final da Sul-Americana.
Entre as equipes brasileiras, o Palmeiras lidera o ranking, com o Flamengo logo atrás. Atlético-MG e São Paulo também estão no top-10. Já entre clubes paranaenses, o Coritiba é o 178º, e o Paraná Clube o 220º.
Athletico é presença constante no ranking da Conmebol
O Athletico passou a construir uma trajetória internacional na virada do século, com destaque no ranking da Conmebol nos últimos anos. De 2000 para cá, o time brasileiro disputou a Libertadores em nove oportunidades, com dois vices (2005 e 2022).
Além disso, o Furacão jogou a Sul-Americana em outros nove anos e foi campeão duas vezes: 2018 e 2021. Ou seja, a equipe paranaense só ficou de fora de torneios internacionais em sete dos últimos 25 anos.
A melhor colocação do Athletico na lista foi o sexto lugar no ranking de 2024.
Confira o top-30 do ranking da Conmebol
- Palmeiras
- Flamengo
- River Plate (ARG)
- Boca Juniors (ARG)
- Peñarol (URU)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Nacional (URU)
- Racing (ARG)
- LDU (EQU)
- Fluminense
- Athletico
- Internacional
- Grêmio
- Olímpia (PAR)
- Indepediente del Valle (EQU)
- Libertad (PAR)
- Estudiantes (ARG)
- Botafogo
- Cerro Porteño (PAR)
- Lanús (ARG)
- Corinthians
- Bolívar (BOL)
- Independiente (ARG)
- Colo-Colo (CHI)
- Vélez (ARG)
- Santos
- Barcelona (EQU)
- Cruzeiro
- Atlético Nacional (COL)
