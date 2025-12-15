O Amazonas anunciou a contratação do atacante Marcelo Cirino, ex-Athletico e Flamengo, para a próxima temporada. A Onça Pintada caiu da Série B para a Série C nesta temporada.

O acordo do atleta de 33 anos com o time amazonense vai até o fim do ano que vem. Essa é a primeira vez que ele veste a camisa de um clube do Norte do país.

- Expectativa muito boa. É um ano com várias competições, ano em que teremos um calendário apertado, mas estou muito motivado por mais esse desafio na minha carreira. O que me fez aceitar o convite do Amazonas foi o desejo das pessoas do clube em contar com meu futebol - afirmou, ao site oficial.

Marcelo Cirino estava no PSS Sleman, da Indonésia, onde fez três gols em 17 partidas. Ele foi titular em oito oportunidades.

O atacante, contudo, não entra em campo desde 25 de abril.

Carreira de Marcelo Cirino, reforço do Amazonas

Criado e revelado pelo Athletico em 2009, Marcelo Cirino teve um empréstimo ao Vitória dois anos depois até se firmar pelo clube paranaense. Ele se destacou na Série B de 2012 e foi considerado a revelação da Série A de 2013.

Em 2015, o Flamengo pagou cerca de R$ 20 milhões pelo atacante, que não correspondeu e, em duas temporadas e meia, marcou 27 gols em 93 jogos, sendo artilheiro da Taça Guanabara. Sem espaço, ele ainda foi emprestado ao Internacional e ao Al-nasr, dos Emirados Árabes Unidos, até retornar ao Furacão.

Entre 2018 e 2019, Marcelo Cirino fez parte das conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. No título nacional, diante do Internacional, no Beira-Rio, o atacante ficou conhecido pelo drible 'Cirineta', quando, de costas, passou no meio de dois defensores colorados antes de dar assistência para Rony marcar o gol nos acréscimos.

Depois, ele passou pelo futebol chinês e Bahia, sem se firmar, e voltou mais uma vez ao Athletico em 2022. Na quarta passagem, rompeu o ligamento do joelho e ficou oito meses parado, com apenas 17 partidas disputadas. Na temporada seguinte, foram só seis jogos e um afastamento de mais de dois meses. No total, foram 251 pelo Athletico e 54 gols.

No ano passdo, Marcelo Cirino ainda jogou pelo Operário-PR e se transferiu para a Indonésia.

Amazonas em 2026

O Amazonas tem quatro competições para a próxima temporada: Campeonato Amazonense, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. A Onça Pintada estreia diante do São Raimundo em 10 de janeiro, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do estadual.