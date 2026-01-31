Com Copa à vista, Memphis e Arrascaeta travam duelo de camisas 10 na Supercopa Rei

Conteúdo Especial

BRASÍLIA - Memphis e Arrascaeta vestem a camisa 10 de Corinthians e Flamengo, adversários na Supercopa Rei deste domingo (1º), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será a primeira decisão na temporada para os craques, que têm a Copa do Mundo no radar.

No caso do holandês, as atuações pelo Corinthians foram determinantes para o retorno à seleção e a presença na próxima Copa do Mundo. Camisa 10 e maior artilheiro de sua seleção, Memphis ficou oito meses sem ser convocado após a Eurocopa de 2024. Contratado pelo Timão em setembro, recuperou a forma e voltou a ser chamado no ano seguinte.

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis conquistou dois títulos, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Pela seleção da Holanda, foi decisivo na campanha das Eliminatórias da Copa, chegou a 55 gols, ultrapassou Robin van Persie e se tornou o maior artilheiro da história do país.

Memphis Depay em ação pela Holanda (Foto: Wojtek Raswanski/AFP)

Já pelo lado de Arrascaeta, a temporada de 2025 com a camisa do Flamengo, a melhor desde que chegou ao clube carioca, lhe rendeu elogios do técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai. O meio-campista conseguiu repetir na Celeste as grandes atuações que vinha tendo no time carioca.

Foi Arrasca, inclusive, o protagonista na trajetória do Uruguai para a Copa do Mundo deste ano. Agora, a expectativa é para que o camisa 10 mantenha o alto nível pela seleção, além, claro, de continuar guiando o Flamengo no caminho dos títulos.

Arrascaeta comemora gol pelo Uruguai (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

Camisas 10 podem ser protagonistas na Supercopa Rei

Não tem como negar a qualidade e repertório de Memphis e Arrascaeta. Eles são as apostas de seus respectivos torcedores para a grande decisão deste domingo.

Memphis pelo Corinthians

66 jogos (52 titular) 19 gols 14 assistências 141 minutos para participar de gol 18 grandes chances criadas 1.5 passes decisivos por jogo 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)

Memphis pela Holanda

107 jogos (91 titular) 55 gols 32 assistências 69 minutos para participar de gol 0.5 grandes chances criadas por jogo 2.4 passes decisivos por jogo 3.6 finalizações por jogo (1.7 no gol)

Arrascaeta pelo Flamengo

355 jogos (306 titular) 98 gols 109 assistências 126 minutos para participar de gol 145 grandes chances criadas 2.1 passes decisivos por jogo 2.0 finalizações por jogo (0.7 no gol)

Arrascaeta pelo Uruguai