Com Copa à vista, Memphis e Arrascaeta travam duelo de camisas 10 na Supercopa Rei
Meias se enfrentam na Supercopa Rei, neste domingo (1)
BRASÍLIA - Memphis e Arrascaeta vestem a camisa 10 de Corinthians e Flamengo, adversários na Supercopa Rei deste domingo (1º), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será a primeira decisão na temporada para os craques, que têm a Copa do Mundo no radar.
No caso do holandês, as atuações pelo Corinthians foram determinantes para o retorno à seleção e a presença na próxima Copa do Mundo. Camisa 10 e maior artilheiro de sua seleção, Memphis ficou oito meses sem ser convocado após a Eurocopa de 2024. Contratado pelo Timão em setembro, recuperou a forma e voltou a ser chamado no ano seguinte.
Desde que chegou ao Corinthians, Memphis conquistou dois títulos, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Pela seleção da Holanda, foi decisivo na campanha das Eliminatórias da Copa, chegou a 55 gols, ultrapassou Robin van Persie e se tornou o maior artilheiro da história do país.
Já pelo lado de Arrascaeta, a temporada de 2025 com a camisa do Flamengo, a melhor desde que chegou ao clube carioca, lhe rendeu elogios do técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai. O meio-campista conseguiu repetir na Celeste as grandes atuações que vinha tendo no time carioca.
Foi Arrasca, inclusive, o protagonista na trajetória do Uruguai para a Copa do Mundo deste ano. Agora, a expectativa é para que o camisa 10 mantenha o alto nível pela seleção, além, claro, de continuar guiando o Flamengo no caminho dos títulos.
Camisas 10 podem ser protagonistas na Supercopa Rei
Não tem como negar a qualidade e repertório de Memphis e Arrascaeta. Eles são as apostas de seus respectivos torcedores para a grande decisão deste domingo.
Memphis pelo Corinthians
- 66 jogos (52 titular)
- 19 gols
- 14 assistências
- 141 minutos para participar de gol
- 18 grandes chances criadas
- 1.5 passes decisivos por jogo
- 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
Memphis pela Holanda
- 107 jogos (91 titular)
- 55 gols
- 32 assistências
- 69 minutos para participar de gol
- 0.5 grandes chances criadas por jogo
- 2.4 passes decisivos por jogo
- 3.6 finalizações por jogo (1.7 no gol)
Arrascaeta pelo Flamengo
- 355 jogos (306 titular)
- 98 gols
- 109 assistências
- 126 minutos para participar de gol
- 145 grandes chances criadas
- 2.1 passes decisivos por jogo
- 2.0 finalizações por jogo (0.7 no gol)
Arrascaeta pelo Uruguai
- 57 jogos (34 titular)
- 13 gols
- 6 assistências
- 162 minutos para participar de gol
- 10 grandes chances criadas
- 1.4 passes decisivos por jogo
- 1.4 finalizações por jogo (0.6 no gol)
