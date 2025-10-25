Ponte Preta vence o Londrina por 2 a 0 e conquista a Série C

A Ponte Preta venceu o Londrina por 2 a 0 neste sábado (25), no Estádio Moisés Lucarelli, e conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

Mais de 14 mil torcedores compareceram ao Majestoso para acompanhar a conquista histórica. A equipe de Campinas quebrou um jejum de 125 anos sem um título de grande expressão nacional.

Os gols da partida foram marcados no segundo tempo: Toró abriu o placar aos três minutos, e Élvis ampliou de pênalti.

Na primeira fase, a Ponte terminou em segundo lugar entre 20 clubes que disputaram o acesso ao G8. O time somou 36 pontos em 19 jogos, com 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 63%, inferior apenas ao do Caxias.

Na segunda fase, a Macaca liderou o Grupo C com 13 pontos, conquistando quatro vitórias em seis partidas. Na rodada final, superou o Guarani por 2 a 0, resultado que garantiu o retorno à Série B.

No jogo de ida da decisão, disputado no Estádio Vitorino Dias, Ponte Preta e Londrina empataram sem gols.

A campanha do título veio mesmo em meio a dificuldades. O clube enfrenta atrasos salariais no departamento de futebol desde o meio do ano e promoveu uma troca de comando técnico em agosto, quando contratou Marcelo Fernandes, ex-treinador do Guarani.

Com o resultado, Ponte Preta e Londrina asseguraram presença na Série B de 2026 e também na próxima edição da Copa do Brasil.

Após o apito final, o clima foi de festa em Campinas: fogos de artifício, invasão de gramado e torcedores levando pedaços da rede e da grama como recordação.

Torcedores que estavam de fora do estádio foram liberados para entrar e participar da celebração. O presidente da CBF, Samir Xaud, marcou presença na final.

Troféu da Série C de 2025. (Foto: Anderson Romão/AGIF)

Revelado pela Ponte Preta, o meia Gustavo Telles destacou a importância do título da Série C para o clube.

— São 125 anos de espera. Esse é um dos momentos mais importantes da história da Ponte, e poder fazer parte disso é uma honra enorme. Tenho certeza de que é só o começo de muitas coisas boas que ainda estão por vir — afirmou o jogador.

Telles também elogiou o trabalho do técnico Marcelo Fernandes, que assumiu o time durante a competição.

— Desde que o Marcelo chegou, só tenho a agradecer a ele e a toda a comissão. Eu estava passando por um momento difícil, desci para a base e consegui aproveitar essa oportunidade. Ele ficará marcado na minha história — completou.