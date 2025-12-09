Jadson Cristiano, ex-Vasco, acerta retorno ao futebol brasileiro
Zagueiro está com 34 anos e volta ao Brasil após cinco anos
A Portuguesa-RJ confirmou a contratação do zagueiro Jadson Cristiano, de 34 anos, para a temporada de 2026. O defensor chega para reforçar o elenco nas disputas da Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Copa Rio, competições que compõem o calendário rubro-verde no próximo ano.
— Estou muito feliz por retornar ao Brasil depois de tantos anos fora e por ter a oportunidade de defender a Portuguesa-RJ. É um clube tradicional, centenário, que vem se estruturando e acreditou no meu trabalho. Espero usar toda a experiência que acumulei ao longo da carreira para ajudar o grupo nas competições do próximo ano e contribuir para que o clube alcance seus objetivos — disse o atleta através das redes sociais.
Com uma vasta trajetória no futebol internacional, Jadson Cristiano acumula passagens por Portimonense (Portugal), Vasco, Wuhan Three Towns (China), Shandong Taishan (China), entre outros clubes. Ao todo, são mais de dez anos atuando no exterior, sendo seis temporadas em Portugal e cinco na China. Durante esse período, o defensor conquistou títulos como a Segunda Liga Portuguesa, a Segunda Liga Chinesa, a Copa da China e a primeira divisão do Campeonato Chinês.
Natural de Natal (RN), Jadson vive agora sua terceira experiência em clubes do Rio de Janeiro. O zagueiro iniciou sua carreira profissional no América-RJ, em 2014, e posteriormente defendeu o Bonsucesso, antes de seguir para o futebol europeu em 2015.
Antes dele, a Zebra já havia anunciado as chegadas de Léo Muchacho, Agustín Vanega, Rhuan Silveira, Gutemberg Martins, Guilherme Silveira, além do retorno do meia Anderson Rosa, que volta a vestir as cores do clube.
