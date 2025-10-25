Corinthians bate o Vitória com gol no fim e segue na briga por Libertadores

Quando a partida já se encaminhava para um "azedo" 0 a 0 no Barradão, o Corinthians foi premiado pela persistência e bateu o Vitória por 1 a 0 com gol chorado de Charles aos 42 minutos do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. Um resultado expressivo nesta 30ª rodada do Brasileirão que deixa o Timão vivo na briga por vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue em situação dramática na zona de rebaixamento.

O Corinthians pula momentâneamente para a nona posição, com 39 pontos. Já o Vitória estaciona em 17º, com 31.

Renato Kayzer em ação contra o Corinthians (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Primeiro tempo moroso no Barradão

Faltou emoção no primeiro tempo da partida entre Vitória e Corinthians. A tônica foi de uma equipe paulista com muitas dificuldades para criar oportunidades no ataque, enquanto o Rubro-Negro se manteve bem postado na defesa. Foi o time da casa, inclusive, que conseguiu as melhores escapadas em velocidade no campo ofensivo, mas sem dar trabalho ao goleiro Felipe Longo.

Só na reta final que o Corinthians aproveitou os espaços para construir chances claras. Aos 41 minutos, Matheus Bidu ficou cara a cara com Thiago Couto - que substituiu o goleiro Lucas Arcanjo - e viu o camisa 12 se agigantar debaixo da trave para defender chute na pequena área.

Seis minutos depois, foi a vez de Yuri Alberto ficar na frente do goleiro depois de passe de Breno Bidon. O camisa 9 chegou a driblar Thiago Couto, só que, na hora de partir para o abraço, mandou para fora com o gol aberto. Para a sorte dele, a arbitragem flagrou impedimento na jogada.

Ronald e Breno Bidon em ação no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Corinthians busca resultado na emoção

A etapa final começou mais movimentada e também mais faltosa. Foram quatro cartões amarelos em cinco minutos. Depois das advertências, a partida ficou mais fluida, com chances para ambos os lados. Aos seis minutos, Garro cobrou falta perigosa e tirou tinta da trave de Thiago Couto. Em seguida, foi a vez de Cantalapiedra exigir boa defesa de Felipe Longo.

Depois desse momento de maior criatividade, o jogo voltou a ficar pegado e bastante picotado. Wilton Pereira Sampaio distribuiu mais amarelos diante do alto número de faltas e discussões e acabou expulsando Breno Bidon, pelo segundo cartão amarelo, aos 34 minutos.

Mesmo com um a menos, o Corinthians aproveitou oportunidade na bola parada para abrir o placar. Depois de bate-rebate na área, Charles pegou a sobra e cabeceou para balançar as redes rubro-negras aos 42 minutos. O Vitória, então, partiu para cima e quase empatou na sequência em cabeceio de Cantalapiedra sozinho na área, mas Felipe Longo fez defesa milagrosa com os pés para garantir os três pontos que deixam o Timão vivo por vaga na Libertadores 2026.

Charles faz único gol do Corinthians no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximos jogos de Vitória e Corinthians

O Vitória volta a jogar às 16h do próximo sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Lucas Arcanjo, Ronald e Lucas Halter vão ficar fora depois de levarem o terceiro amarelo contra o Corinthians.

Já o Corinthians entra em campo no dia seguinte, um domingo, quando recebe o Grêmio, também às 16h, na Neo Química Arena. Breno Bidon, Raniele e Martínez ficam de fora por suspensão.

✅Ficha técnica

VITÓRIA 0 x 1 CORINTHIANS

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Charles, 42'/2ºT (Corinthians);

🟨 Cartões amarelos: Ronald, Jair Ventura, Lucas Halter, Camutanga, Matheuzinho, Ramon, Lucas Arcanjo (Vitória); Martínez, Raniele, Rodrigo Garro, Breno Bidon (Corinthians)

🟥 Cartões vermelhos: Breno Bidon (Corinthians);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.783;

💸 Renda: R$ 1.044.996,00.

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo (Thiago Couto); Paulo Roberto (Matheuzinho), Lucas Halter, Camutanga (Carlinhos), Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Ronald (Dudu); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Felipe Longo; João Pedro, Raniele e Gustavo Henrique; André Carrillo (Charles), José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro (Angileri) e Matheus Bidu; Memphis (Gui Negão) e Yuri Alberto (André Ramalho).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC).