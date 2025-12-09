O atacante argentino Juan Dinenno usou as redes sociais para se despedir do São Paulo. Com contrato válido até o final do ano, o jogador não terá o vínculo renovado.

continua após a publicidade

Dinenno lamentou não ter conseguido alcançar os objetivos esperados ao ser contratado pelo Tricolor e afirmou esperar que o clube "volte a competir onde realmente merece".

– Muito obrigado, companheiros, corpo técnico, dirigentes e a todos que fazem parte deste imenso clube, casa de uma torcida maravilhosa. Cheguei com uma grande ilusão e objetivos ainda maiores, infelizmente não consegui alcançá-los. Desejo que este clube volte a competir onde realmente merece estar – disse o Dinenno.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Juan Dinenno pelo São Paulo

8 jogos (3 titular) 1 gol 38 minutos em campo por jogo 1.1 finalização por jogo (0.6 no gol) 9.0 finalizações para marcar 33% de conversão em grandes chances 0.1 passes decisivos por jogo 36% de eficiência nos duelos 0.4 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.75

Dinenno disputou apenas oito jogos pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ SPFC)

Dinenno deve acertar com o Deportivo Cali

O Lance! apurou que o atacante deve ser liberado ao fim do ano e que está cada vez mais próximo do Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações obtidas pela reportagem, jogador e clube já possuem um acordo verbal, restando apenas detalhes burocráticos, a assinatura do contrato e a realização de exames médicos.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Deportivo Cali atravessou recentemente um processo de mudança interna, com a entrada de um novo grupo societário. Conforme apurado pelo Lance!, a equipe busca reforços para a temporada de 2026 e vê Dinenno como uma oportunidade interessante, especialmente pela passagem anterior do atleta pelo clube.

continua após a publicidade

No São Paulo, a diretoria projeta uma reformulação do elenco para o próximo ano e considera a saída do atacante parte do plano para reduzir a folha salarial.