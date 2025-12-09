menu hamburguer
São Paulo

Acertado com novo clube, Dinenno anuncia saída do São Paulo

Atacante se despede do Tricolor após temporada sem atingir expectativas

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 09/12/2025
17:56
Juan Dinenno está de saída do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraJuan Dinenno está de saída do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)
O atacante argentino Juan Dinenno usou as redes sociais para se despedir do São Paulo. Com contrato válido até o final do ano, o jogador não terá o vínculo renovado.

Dinenno lamentou não ter conseguido alcançar os objetivos esperados ao ser contratado pelo Tricolor e afirmou esperar que o clube "volte a competir onde realmente merece".

– Muito obrigado, companheiros, corpo técnico, dirigentes e a todos que fazem parte deste imenso clube, casa de uma torcida maravilhosa. Cheguei com uma grande ilusão e objetivos ainda maiores, infelizmente não consegui alcançá-los. Desejo que este clube volte a competir onde realmente merece estar – disse o Dinenno.

Juan Dinenno pelo São Paulo

  1. 8 jogos (3 titular)
  2. 1 gol
  3. 38 minutos em campo por jogo
  4. 1.1 finalização por jogo (0.6 no gol)
  5. 9.0 finalizações para marcar
  6. 33% de conversão em grandes chances
  7. 0.1 passes decisivos por jogo
  8. 36% de eficiência nos duelos
  9. 0.4 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 6.75
Juan Dinenno - São Paulo
Dinenno disputou apenas oito jogos pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ SPFC)

Dinenno deve acertar com o Deportivo Cali

O Lance! apurou que o atacante deve ser liberado ao fim do ano e que está cada vez mais próximo do Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações obtidas pela reportagem, jogador e clube já possuem um acordo verbal, restando apenas detalhes burocráticos, a assinatura do contrato e a realização de exames médicos.

O Deportivo Cali atravessou recentemente um processo de mudança interna, com a entrada de um novo grupo societário. Conforme apurado pelo Lance!, a equipe busca reforços para a temporada de 2026 e vê Dinenno como uma oportunidade interessante, especialmente pela passagem anterior do atleta pelo clube.

No São Paulo, a diretoria projeta uma reformulação do elenco para o próximo ano e considera a saída do atacante parte do plano para reduzir a folha salarial.

