Acertado com novo clube, Dinenno anuncia saída do São Paulo
Atacante se despede do Tricolor após temporada sem atingir expectativas
O atacante argentino Juan Dinenno usou as redes sociais para se despedir do São Paulo. Com contrato válido até o final do ano, o jogador não terá o vínculo renovado.
Dinenno lamentou não ter conseguido alcançar os objetivos esperados ao ser contratado pelo Tricolor e afirmou esperar que o clube "volte a competir onde realmente merece".
– Muito obrigado, companheiros, corpo técnico, dirigentes e a todos que fazem parte deste imenso clube, casa de uma torcida maravilhosa. Cheguei com uma grande ilusão e objetivos ainda maiores, infelizmente não consegui alcançá-los. Desejo que este clube volte a competir onde realmente merece estar – disse o Dinenno.
Juan Dinenno pelo São Paulo
- 8 jogos (3 titular)
- 1 gol
- 38 minutos em campo por jogo
- 1.1 finalização por jogo (0.6 no gol)
- 9.0 finalizações para marcar
- 33% de conversão em grandes chances
- 0.1 passes decisivos por jogo
- 36% de eficiência nos duelos
- 0.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.75
Dinenno deve acertar com o Deportivo Cali
O Lance! apurou que o atacante deve ser liberado ao fim do ano e que está cada vez mais próximo do Deportivo Cali, da Colômbia. Segundo informações obtidas pela reportagem, jogador e clube já possuem um acordo verbal, restando apenas detalhes burocráticos, a assinatura do contrato e a realização de exames médicos.
O Deportivo Cali atravessou recentemente um processo de mudança interna, com a entrada de um novo grupo societário. Conforme apurado pelo Lance!, a equipe busca reforços para a temporada de 2026 e vê Dinenno como uma oportunidade interessante, especialmente pela passagem anterior do atleta pelo clube.
No São Paulo, a diretoria projeta uma reformulação do elenco para o próximo ano e considera a saída do atacante parte do plano para reduzir a folha salarial.
