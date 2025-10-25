Ponte Preta x Londrina: torcedores tentam invadir estádio da final da Série C

A final da Série C do Campeonato Brasileiro entre Ponte Preta e Londrina foi marcada por confusão do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, na tarde deste sábado (25). Durante o 1º tempo da partida centenas de torcedores tentaram invadir o local. A polícia militar foi chamada para controlar a confusão. Não há informações de feridos.

continua após a publicidade

Ponte Preta x Londrina: final da Série C do Brasileirão (Anderson Romão/AGIF)

Torcedores tentam invadir estádio pelas arquibancadas

Os problemas começaram enquanto a bola já rolava no estádio Moisés Lucarelli. O jogo estava 0 a 0, quando diversos torcedores, sem ingresso, tentaram invadir o estádio pelo portão 5, que dá acesso à arquibancada. Houve muita confusão e a polícia, para dispersar a multidão, usou bombas de efeito moral.

Ponte Preta na busca pelo primeiro título nacional

A Ponte Preta, que recebe o Londrina em Campinas, está em busca do primeiro título nacional do clube em 125 anos de história. Apesar dos problemas, principalmente com salários atrasados de atletas e funcionários, a equipe já garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro terminando na liderança do grupo B do torneio com 13 pontos. Além disso, a Macaca conseguiu duas vitórias em cima do principal rival, o Guarani, na competição. Por causa disso, o Bugre permanece na Série C do Campeonato Brasileiro em 2026.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Londrina está atrás da sua terceira conquista nacional. Antes, a equipe do sul do país conquistou a Taça de Prata, em 1980, que era a Série B da época, e a Primeira Liga há 8 anos. Neste ano, o Tubarão fechou o quadrangular decisivo da Série C invicto com duas vitórias e quatro empates. Na primeira fase do torneio ficou em 4º lugar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte