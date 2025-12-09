Corinthians não vence o Cruzeiro no Mineirão há 11 anos
O Corinthians enfrenta o Cruzeiro no Mineirão nesta quarta-feira
O Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (10), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, e defenderá um longo retrospecto positivo no Mineirão. A equipe paulista não vence o Cabuloso no estádio há 11 anos.
A última vez que o Timão venceu a Raposa no Gigante da Pampulha foi em 10 de agosto de 2014. Na ocasião, o Alvinegro fez 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, com gol marcado por Paolo Guerrero. Na mesma temporada, os paulistanos voltaram a triunfar no duelo como visitante, mas o duelo foi na Arena Pantanal.
Confira o retrospecto de Cruzeiro x Corinthians no Mineirão
- Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2025
- Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2024
- Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2023
- Cruzeiro 0 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2019
- Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2018
- Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil de 2018
- Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2017
- Cruzeiro 3 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro de 2016
- Cruzeiro 4 x 2 Corinthians - Copa do Brasil de 2016
Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.
No fim de semana, a Raposa conseguiu confirmar uma posição importante no Campeonato Brasileiro ao voltar a ficar entre os três primeiros colocados. Antes disso, a melhor colocação celeste havia sido no título brasileiro de 2014.
Além disso, o retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.
