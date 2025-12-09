Atlético-MG desliga Éder Aleixo e outros profissionais do departamento de futebol

Na tarde desta terça-feira (9), o Atlético informou o desligamento de quatro profissionais do departamento de futebol do clube. Entre eles, Éder Aleixo, ídolo e ex-jogador do Galo que ocupava o cargo de auxiliar técnico.

Na tarde desta terça-feira (9), o Atlético informou o desligamento de quatro profissionais do departamento de futebol do clube. Entre eles, Éder Aleixo, ídolo e ex-jogador do Galo que ocupava o cargo de auxiliar técnico.

Em processo de reformulação visando a temporada 2026, além de Éder, foram demitidos Carlos Alberto Isidoro, supervisor de futebol; Daniel Cerqueira, Daniel Cerqueira, auxiliar técnico e Gustavo Nicoline, coordenador de análise de desempenho.

O clube ainda agradeceu pelos anos de dedicação e entrega ao Atlético, agradecendo pelo empenho e profissionalismo.

Nota do Atlético na íntegra

"O Atlético está passando por uma reformulação em seu Departamento de Futebol, visando à temporada 2026. Nesse processo, comunicamos que deixam o Clube os seguintes profissionais:

Carlos Alberto Isidoro — Supervisor de Futebol

Daniel Cerqueira - Auxiliar Técnico

Éder Aleixo - Auxiliar Técnico

Gustavo Nicoline — Coordenador de Análise de Desempenho

Foram anos de dedicação e entrega verdadeira ao projeto do Atlético.

Agradecemos por todo o empenho e pela postura profissional com que cada um deles representou as cores do Galo."

Preparação do Atlético para a próxima temporada

A reapresentação do elenco será no dia 2 de janeiro, iniciando a pré-temporada. A preparação a princípio ocorrerá na Cidade do Galo, sem viagens ou torneios amistosos, diferentemente do ano passado, quando o alvinegro disputou a FC Series nos Estados Unidos.

Com a mudança do calendário do futebol em 2026, os campeonatos iniciam mais cedo e menos de dez dias depois da reapresentação o Galo já tem sua estreia pelo Mineiro. No dia 11 de janeiro enfrenta o Betim às 16h na Arena MRV.

No entanto, nas primeiras partidas do estadual, o Galo entrará com uma equipe mesclada, com atletas das categorias de base e time profissional. No ano passado apenas jogadores do sub-20 atuaram nas primeiras rodadas.