Um dos maiores jogadores já revelado em Xerém, Marcelo retornou ao Fluminense após 16 anos para se consagrar como ídolo do clube. Após conquistas inéditas e atuações de gala, o lateral se despediu com uma polêmica envolvendo Mano Menezes, então treinador tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em entrevista exclusiva à TNT Sports na segunda-feira (8), o ex-camisa 12 abriu o coração sobre o episódio e minimizou o ocorrido, exaltando o lado positivo de sua passagem final no Flu. Ele chegou em 2023 e deixou time em 2024, após um desentendimento com o Mano Menezes.

— Isso foi um episódio isolado. Acho que o mais importante foi a maneira que eu vivi e tudo o que eu vivi no Fluminense. Isso foi pequeno na minha vida e carreira. Não tem como falar disso sem falar em tudo o que vivi no clube: ganhamos a Libertadores, um título Carioca, em que a ida foi no meu segundo jogo depois da volta. Consigo fazer um gol e ganhar o jogo, claro que com a ajuda de todos os meus companheiros. Depois a gente ganha a Recopa, então foram dois títulos inéditos para o clube — declarou o ex-lateral.

continua após a publicidade

➡️ Relembre o desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes

Marcelo em campo pelo Fluminenense contra o Juventude, pelo Brasileirão de 2024 (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Durante o período em que esteve no Real Madrid, Marcelo deixou claro que, se voltasse ao Rio de Janeiro, o Fluminense seria um dos destinos prováveis. Sua primeira temporada foi a melhor possível, conquistando um Carioca e a Libertadores. Em 2024, no entanto, o time ganhou a Recopa, mas iniciou o Brasileirão com péssimo desempenho, fazendo com que brigasse contra o rebaixamento até a última rodada.

Pressionado, Diniz foi demitido e Mano Menezes contratado. Então, numa partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, quando entraria nos minutos finais, aconteceu o episódio que culminou na rescisão do contrato no dia seguinte. Mesmo após a situação com o ex-treinador, o sentimento do ex-jogador permaneceu intacto, mas ele não escondeu a insatisfação com as narrativas que circularam na época.

continua após a publicidade

— E eu estou ganhando com meu time do coração, então não tem como falar de outras coisas. A coisa mais prazerosa foi ver os roupeiros, os seguranças, a nutricionista, os fisioterapeutas e as pessoas felizes. Isso para mim foi mais importante. Acho que tem muita mentira no que aconteceu, no que estão falando. Muita gente falou sobre isso sem saber o que aconteceu. Prefiro não falar disso, prefiro falar das coisas boas que vivi no Fluminense e continuo vivendo. Daqui a pouco vou falar sobre o que estou fazendo com o Fluminense — disse Marcelo, dando pistas sobre o futuro.

Enquanto defendia o Flu, Marcelo Vieira tornou-se também o nome do campo principal do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. Além disso, permaneceu próximo do clube, visitando o local e interagindo com a base masculina e o time feminino, que até então também treinava no CT.