Polícia frustra planos de organizada do Vasco antes de clássico contra o Fluminense na Copa do Brasil
Jogo de ida acontece nesta quinta-feira (11), no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
A semifinal da Copa do Brasil, entre Fluminense e Vasco, já está esquentando o clima no Rio de Janeiro. Nesta terça (9), policiais civis da 41ª DP (Tanque) apreenderam armas brancas na residência de um integrante da Força Jovem do Vasco, que confessou o plano de utilizá-las antes do clássico.
Relacionadas
- Fluminense
Soteldo confirma favoritismo pela vaga de titular em Vasco x Fluminense
Fluminense08/12/2025
- Futebol Nacional
Entenda como resultado da Copa do Brasil afetará vagas em Libertadores e Sul-Americana
Futebol Nacional08/12/2025
- Vasco
Premiação milionária justifica ‘all-in’ do Vasco na Copa do Brasil
Vasco07/12/2025
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
A ação aconteceu após o setor de inteligência receber uma informação sobre os planos da torcida organizada. De acordo com a Polícia, a intenção era causar tumulto e violência antes da partida para impedir que os torcedores tricolores ingressassem no Maracanã, que recebe os dois jogos da decisão, na quinta (11) e no domingo (14).
Dessa forma, foram à casa de Henrique Douglas da Silva de Moura, no Anil, na Zona Sudoeste do Rio, onde encontraram porretes, cabos, pregos e morteiros, além de itens da torcida. Henrique autorizou a entrada da polícia e admitiu o plano, sendo então levado para a 41ª DP, conforme noticiado pelo "G1".
Fluminense e Vasco se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil
O clássico marca o início da disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil e acontece em clima de tensão: o Vasco tenta reagir após sequência negativa no Brasileirão, que terminou com uma goleada para o Atlético-MG. O Fluminense, por sua vez, chega embalado sob comando de Luis Zubeldía e com uma vantagem técnica construída nas últimas semanas.
O jogo de ida será nesta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã, com mando de campo do Vasco. A volta será no domingo (14), também no Maraca, às 20h30, mas com mando do Fluminense. Raphael Claus apitará a partida ao lado de Danilo Ricardo Simons Manis e Alex Ang Ribeiro, ambos da Federação Paulista. O VAR será operado pelo gaúcho Daniel Nobre Bins.
O vencedor do duelo enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que se jogam na quarta-feira (10), em Belo Horizonte, às 21h30, e no domingo (14), em São Paulo, às 18h.
➡️ Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias