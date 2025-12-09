Em fim de contrato, Yago Pikachu não fica no Fortaleza para 2026

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza realizará ajustes em seu elenco. O atacante Yago Pikachu, que tem contrato somente até dezembro deste ano, não permanecerá no clube para 2026.

Em meio à reformulação no Tricolor, o vínculo de Pikachu não será renovado. Assim, o jogador de 33 anos estará livre para buscar outro time no mercado da bola. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Povo" e confirmada pelo Lance!.

Pikachu disputou 53 partidas pelo Fortaleza em 2025, com seis gols e três assistências. O atleta foi titular na derrota por 4 a 2 para o Botafogo, resultado que selou o rebaixamento dos cearenses no último domingo (7).

Yago Pikachu está de saída do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A trajetória do camisa 22 na equipe do Pici teve início em 2021, vindo do Vasco ainda como um lateral-direito. Pikachu foi vendido para o Shimizu S-Pulse-JAP em 2022 e, na temporada seguinte, retornou ao Leão por empréstimo. Mais tarde, seu passe foi novamente adquirido.

A passagem total de Yago Pikachu no Fortaleza teve 286 jogos, com 61 gols e 35 assistências. Foram cinco títulos: três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste.

Queda interrompe marca histórica do Fortaleza

Com o rebaixamento, uma marca histórica do Fortaleza na Série A foi interrompida. Isso porque, como estava no Brasileirão desde 2019, o Tricolor permaneceu na elite por sete temporadas consecutivas. Esse é o recorde de uma equipe nordestina desde 2003, quando teve início o formato de pontos corridos.

O Leão ficou no G4 em duas oportunidades ao longo dessas sete edições. Além de frequentar a Copa Libertadores, as campanhas renderam idas à Copa Sul-Americana.