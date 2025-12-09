Corinthians é recebido com faixas de protesto e sal grosso em Belo Horizonte

O Corinthians desembarcou em Belo Horizonte nesta terça-feira (9). Os comandados de Dorival Júnior se preparam para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A delegação alvinegra foi recebida sob protestos na capital mineira.

Cerca de 40 torcedores estiveram em frente ao hotel que o Corinthians estava hospedado. Os presentes no local espalharam sal grosso na calçada de acesso, soltaram fogos de artifício, e exibiram faixas com protesto ao elenco.

Entre as cobranças, havia faixas com mensagens como: "Não vieram passear, vieram aqui para ganhar", "Aqui é Corinthians! Entrem por nós, lutem por nós, ganhem por nós" e "Respondem em campo (sic)".

Timão embarcou para Belo Horizonte nesta terça-feira (9) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Alvo

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, desistiu de se depedir do elenco alvinegro na véspera da viagem para Belo Horizonte, onde a equipe enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

A organizada planejava se reunir em frente ao CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (9). Entretanto, a torcida decidiu cancelar a ação em forma de protesto contra os jogadores. Segundo a Gaviões, há um incômodo com o elenco, que, na visão da torcida, "escolhe os jogos", abandonou o Brasileirão e não demonstra o mesmo compromisso que a Fiel mantém ao apoiar o clube.

O Corinthians não vence há quatro jogos. No último domingo (7), o clube alvinegro ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O resultado deixou o Timão na 13ª colocação da competição nacional. Nas arquibancadas, a torcida protestou contra atuação e entoou "é quarta-feira", em alusão ao jogo contra o Cruzeiro, que será às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.