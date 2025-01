PM garante Ba-Vi na Arena Fonte Nova; Vitória repudia agressão a torcedores

Um dos maiores clássicos brasileiros atingirá uma expressiva marca: Ba-Vi de número 500. Além da forte disputa em jogo, o duelo entre Bahia e Vitória também é marcado por problemas fora de campo, o que proibiu torcidas mistas desde 2018. Para o confronto, deste sábado (1), válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano, a Polícia Militar garantiu a segurança dos torcedores de ambas equipes na Arena Fonte Nova.

A determinação de torcida única, apenas com os torcedores do time mandante, foi recomendada pelo Ministério Público da Bahia, após confusões de jogo entre o Tricolor e o Vitória em 2018. Em entrevista para o portal "A Tarde", o Coronel Paulo Coutinho, Comandante Geral da PM-BA, afirmou que a corporação pode garantir a segurança dos torcedores durante os clássicos do Ba-Vi.

- Uma instituição que cobre um carnaval com 11 milhões de pessoas nas vias e não tem um homicídio, não tem condição de tomar conta de um estádio com 30, 40 mil pessoas? Não só tomar, mas fazer a festa. Não é só a Polícia Militar, isso é envolvimento de outros órgãos, inclusive órgãos de controle que estão impedindo esse retorno. Se houver, por parte do Governador do Estado, a determinação, a Polícia Militar estará presente mostrando que na Bahia a gente pode fazer um espetáculo desse garantindo a segurança das duas torcidas - completou.

Segundo o Coronel, não depende apenas da Polícia Militar e do cenário dentro do estádio, mas também das violências que acontecem nos arredores. Assim, o Comandante entende que a definição de torcida única não garante que não haja problemas nas ruas da região.

- Agora existem outros interesses que nós não dominamos e que estão postergando que isso venha acontecer, principalmente as questões das cenas de violência que são descabidas e não no estádio, mas sim nos seus arredores. Essa violência, ela vai acontecer com torcidas ou não. Se elas estão acontecendo em um bairro periférico, o que nós temos é de conscientizar esses jovens que não é o caminho violentar-se em virtude de uma cor de camisa ou um gosto por outro time de futebol - explicou o Comandante Geral.

Relembre o último Bahia x Vitória com torcida mista

Além dos problemas nos arredores do Barradão, o jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano foi marcado por agressões e expulsões. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, o gol do atacante Denílson abriu o placar do jogo para o Vitória, que não se manteve na vantagem por muito tempo, pois 16 minutos depois o Bahia empatou.

O gol de empate veio do meia Vinícius que, em cobrança de pênalti, igualou tudo para o Bahia. A confusão, no entanto, começou após a comemoração do meio-campista que resolveu comemorar em frente a torcida do Vitória, o que não agradou os jogadores rubro-negros.

Pela briga generalizada, o juiz do jogo aplicou 17 cartões, sendo oito amarelos e sete vermelhos. Assim, o Bahia conquistou o triunfo por W.O., já que os donos da casa sofreram com cinco expulsões e foram impedidos de continuar a partida.

Vitória repudia agressões a torcedores

Ainda sobre os problemas enfrentados fora do estádio, o Vitória divulgou uma nota de repúdio as agressões ocorridas nos arredores do jogo entre o Rubro-Negro e o Colo-Colo, no último sábado (25), pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

A confusão aconteceu durante a entrada do ônibus da equipe na Arena Fonte Nova. Segundo o clube, as imagens da violência contra os torcedores foram encaminhadas para o Comando da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Confira a nota de repúdio do Vitória na íntegra

"NOTA DE REPÚDIO!

O Esporte Clube Vitória repudia veementemente os atos de violência contra nossos torcedores ocorridos na tarde de hoje (25), durante a chegada do nosso ônibus à Fonte Nova.

Informamos que as imagens registradas serão encaminhadas para o Comando da Polícia Militar do Estado da Bahia para que se apure eventuais excessos.

O Vitória não compactua com essas atitudes e jamais se calará diante de situações como esta. Exigimos respeito à nossa torcida, que é um exemplo de comportamento em todos os campos do Brasil."

