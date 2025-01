A noite do dia 29 de janeiro será inesquecível para o zagueiro Kauan Coutinho. Além da importante vitória por 4 a 0 em cima do Jacobina, que aumentou a distância na liderança do Campeonato Baiano, o jovem de apenas 17 anos fez sua estreia pelo profissional do Vitória.

Um dos destaques da equipe na Copinha, que foi disputada entre 2 e 25 de janeiro, Kauan comemorou a oportunidade de fazer sua estreia no Barradão e também a oportunidade recebida pelo clube. Na temporada, o zagueiro acumula cinco jogos.

- Feliz demais por esse momento. Agradeço muito ao clube por acreditar no meu potencial e fico muito contente pelo apoio do torcedor do Leão. Gratidão total ao professor Carpini pela oportunidade e confiança.

Sob os olhares atentos do técnico Thiago Carpini, Kauan foi bastante elogiado pelo comandante, que optou por dar um espaço ao jovem no time, que lidera do Baianão. O zagueiro ressaltou a importância da confiança do clube, além de pontuar que está disposto a aprender com os mais experientes para continuar ajudando a equipe nos objetivos da temporada.

- Chego para agregar. Sei que ainda tenho muito a aprender com os mais experientes e tenho muito para evoluir, mas sempre vou buscar entregar o meu melhor dentro de campo para alcançar os resultados que o clube precisa.

A estreia no profissional foi bastante festeja por Kauan, que compartilhou os registros nas redes sociais e recebeu inúmeros comentários parabenizando pela atuação e por todo o empenho em campo.

"Ótima estreia!!! Pode sim por ele mais vezes, e mostrar que o Vitória é a maior fábrica de talentos do Brasil!!!", escreveu uma torcedora. Outro torcedor pontuou: "Gostei do muleque, bom posicionamento, boa antecipação e firme nas jogadas.

O próximo desafio do Vitória será contra o Bahia, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor é segundo colocado na tabela de classificação da competição, três pontos atrás do Leão, que é o líder com 11 pontos.