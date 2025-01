Flamengo lança uniforme principal para a temporada 2025; confira

Flamengo e a Adidas lançaram, nesta quinta-feira (30), o novo uniforme principal para a temporada 2025. A camisa rubro-negra já está disponível no site da Adidas Brasil, com as camisas masculinas e femininas custando R$ 399,99, e o modelo infantil por R$ 349,99. A campanha de lançamento contou com Arrascaeta, Pedro, Alcaraz e Guilherme Gomes como modelos.

A nova camisa traz as clássicas cores do Rubro-Negro em linhas horizontais. Além disso, o escudo do clube e o símbolo da Adidas aparecem em destaque na parte superior. Nas mangas pretas e nos ombros, as tradicionais três listras aparecem em vermelho. Um dos destaques é o símbolo do urubu na parte superior traseira, uma homenagem à força e à identidade rubro-negra.

O lançamento foi marcado por uma campanha especial, destacando a forte ligação entre o time e sua torcida. Sob o conceito “Minha sorte é ser Flamengo”, a campanha brinca com a superstição do torcedor, simboliza a paixão e a garra que movem a torcida.

Confira as fotos do novo uniforme do Flamengo para 2025

Flamengo lança uniforme principal para a temporada 2025 (Foto: Divulgação / Adidas)

