Bahia x Vitória: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Baiano

O clássico entre Bahia e Vitória está marcado para este sábado (1), às 16h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Baiano e terá transmissão ao vivo da TVE (canal aberto e Youtube). ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O Bahia venceu o Jequié por 3 a 1 na última rodada e soma oito pontos, ficando atrás do adversário de sábado por apenas três. O Vitória, por sua vez, é o atual líder da competição, com 11 pontos. O time atropelou o Jacobina por 4 a 0 na última rodada.

Em confrontos diretos, o Bahia leva vantagem, com 195 vitórias, enquanto o Vitória venceu 153 jogos. O clássico Bahia x Vitória também registrou 152 empates, mostrando o equilíbrio ao longo dos anos. Em termos de gols, o Bahia balançou as redes 668 vezes, e o Vitória marcou 631 gols.

continua após a publicidade

➡️Rezende renova com o Bahia por mais dois anos

Os times se enfrentam neste sábado (1) (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Como acontece desde 2018, o clássico segue com torcida única no estádio e apenas torcedores do Tricolor de Aço podem estar presentes. Os valores dos ingressos vão de R$20 a R$170.

Tudo sobre o jogo entre Bahia e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA x VITÓRIA

6ª RODADA- CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: sábado, 1 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvados;

📺 Onde assistir: TVE (canal aberto e Youtube).

continua após a publicidade

Vitor Hugo celebra retorno à titularidade na vitória do Bahia sobre o Jequié