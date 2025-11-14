Pesquisa aponta que mais da metade dos brasileiros nunca foi a um estádio de futebol

Uma pesquisa realizada pela Nexus e encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revela que a experiência de acompanhar uma partida diretamente das arquibancadas ainda está longe da realidade da maioria da população. Segundo o levantamento, 59% dos brasileiros nunca foram a um estádio para assistir a um jogo de futebol.

Outros 22% afirmam que já frequentaram, mas não costumam mais ir, o que significa que apenas uma minoria mantém o hábito ativo. Entre os entrevistados, 2% frequentam estádios semanalmente, outros 2% vão a cada duas semanas, 5% comparecem algumas vezes por mês e 10% afirmam ir a alguns jogos ao ano. Com isso, somente 20% dos brasileiros assistem a partidas diretamente das arquibancadas — dois em cada dez.

Motivos para não ir ao estádio

A falta de interesse pelo futebol aparece como o principal motivo para nunca ter ido a um estádio: 41% dos entrevistados justificaram a ausência por desinteresse.

A falta de segurança e o medo da violência surgem como o segundo fator mais citado, mencionado por 23% dos participantes. Já os preços altos e a falta de dinheiro foram apontados por 12%. Outros nove fatores foram lembrados, e a pergunta permitia até duas respostas. Ao todo, 6% não souberam ou preferiram não responder.

Consumo de futebol pela TV e internet

Se a ida aos estádios é baixa, o consumo de futebol por outras mídias é muito mais presente no cotidiano dos brasileiros. A pesquisa aponta que 47% têm o hábito de assistir semanalmente a jogos — 16% acompanham vários, 17% veem alguns e 14% pelo menos um.

Por outro lado, 26% afirmam não assistir a partidas de futebol por nenhum meio. Entre os demais, 5% veem um jogo a cada quinze dias, 6% assistem mensalmente, e 15% acompanham eventualmente. A soma dos percentuais deste recorte chega a 99% devido ao fator de ponderação aplicado pelos pesquisadores para corrigir distorções amostrais.

A pesquisa ouviu 2.006 pessoas com 16 anos ou mais, entre 15 e 24 de agosto de 2025, abrangendo moradores de todos os estados brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.