Em entrevista exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, o meio-campista Lucas Paquetá quebrou o silêncio sobre o período em que esteve sob investigação na Inglaterra por suposta má conduta relacionada a apostas esportivas. Absolvido recentemente, o jogador do West Ham relatou ao telejornal que vive, agora, um momento de alívio e reconstrução depois de quase dois anos marcado por incertezas, desgaste emocional e impacto direto em sua carreira.

Convocado novamente para a Seleção Brasileira, que fará amistosos na Europa contra Senegal e Tunísia, Paquetá contou que o processo o acompanhou diariamente, dentro e fora de campo. Segundo ele, lidar com a investigação exigiu apoio psicológico e muita resiliência. A família, afirma, foi o principal alicerce para manter a serenidade nos momentos mais críticos.

O meia revelou que o período mais duro coincidiu com um momento-chave de sua carreira. Ele estava prestes a fechar contrato com o Manchester City quando recebeu a notificação da Federação Inglesa que interrompeu as negociações.

- Todo mundo sabe que realmente eu tinha uma transferência para o City. Provavelmente eu assinaria na semana que recebi a carta (da Federação Inglesa). Falando profissionalmente, eu perdi isso, essa transferência, dar um salto na minha carreira. Psicologicamente, acho que foi onde eu mais fui afetado, pelo medo dessa indecisão, a incerteza do meu futuro, apesar de saber quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz. Mas, devido às circunstâncias que eram as investigações e da forma com que a federação fazia tudo, isso gerava um medo na gente - disse.

Além da transferência frustrada para o City, Paquetá contou que também chegou a avançar em conversas para retornar ao Flamengo. As tratativas ocorreram em dois momentos distintos — no mais recente, o jogador chegou a falar com Filipe Luís, que já estava na comissão técnica rubro-negra.

O camisa 10 do West Ham destacou ainda que o processo afetou profundamente sua vida pessoal. Ele e a esposa — com quem tem dois filhos — passaram a conviver com julgamentos públicos e especulações diárias. Segundo o jogador, a fé e a união familiar foram decisivas para atravessar o cenário de incerteza.]

- Isso fortaleceu também o nosso casamento, nossa história como família: eu, ela e as crianças. Fico feliz de ter terminado da maneira que foi, lutei muito contra isso e é muito difícil você não poder falar, escutar várias narrativas e não poder contar o seu lado da história. É algo também que eu venho me preparando para, mais detalhadamente, poder contar a todo mundo o meu lado da história - afirmou.

De volta à seleção e com a sensação de "recomeço", Paquetá disse que pretende, no futuro, relatar com mais detalhes tudo o que viveu nos últimos dois anos. Por enquanto, comemora o desfecho do caso e a oportunidade de retomar sua rotina como atleta.

- Fico muito feliz de poder voltar à seleção brasileira, como foi no Maracanã, com um gol, reconquistar o meu espaço e brigar por uma vaga na Copa.

O jogador revelou ainda que, durante o processo, esteve perto de acertar seu retorno ao futebol brasileiro, mas preferiu aguardar a conclusão do caso antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o futuro.

