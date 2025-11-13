Possível novo adversário da Seleção Brasileira repercute: 'Tem que mudar'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está articulando dois jogos amistosos preparatórios para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2026. As partidas estão previstas para acontecer apenas no ano que vem, às vésperas do Mundial.

Conforme divulgado pelo portal "Ge", a Noruega, que conta com o artilheiro Erling Haaland, figura entre os possíveis adversários para a Seleção Brasileira. Os planos da CBF incluem realizar uma partida em território nacional e outra em um dos países-sede do Mundial - Estados Unidos, México ou Canadá.

A confirmação do confronto com os noruegueses dependerá do sorteio dos grupos da Copa, agendado para 5 de dezembro, e da classificação da própria seleção nórdica para o torneio. Atualmente, a Noruega lidera o Grupo I das Eliminatórias Europeias, à frente da Itália, e ocupa a 29ª posição no ranking da Fifa, mantendo aproveitamento de 100% na competição classificatória.

Diante da possibilidade do confronto, torcedores brasileiros reagiram ao fato. Nas redes sociais, alguns se mostraram confiantes com a partida e destacaram o dado da Seleção Brasileira nunca ter vencido a Noruega. Por outro lado, alguns internautas temeram o poder do adversário. Veja a repercussão abaixo:

Compromissos da Seleção Brasileira

A atual Data Fifa de novembro será movimentada para o Brasil. O primeiro compromisso acontece já neste sábado (15). Na data, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).

Posteriormente, na terça-feira (18), é a vez da equipe de Carlo Ancelotti encarar a Tunísia. Determinado confronto, está marcado para acontecer no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).