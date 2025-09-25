Pernambucano de 38 anos apita Vasco x Cruzeiro, em São Januário

O pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, de 38 anos, será o árbitro do jogo entre Vasco e Cruzeiro, sábado (27), às 18h30, em São Januário, pela 25 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os demais membros da arbitragem para a partida ainda não foram divulgados pela CBF.

Nesta temporada, Rodrigo José Pereira de Lima trabalhou em 24 partidas pela CBF, quatro do Vasco e duas do Cruzeiro. A primeira partida que o pernambucano apitou da equipe carioca foi a estreia na Copa do Brasil, a vitória por 3 a 0 sobre o União de Rondonópolis (MT), no Estádio Kléber de Andrade, em Cariacica (ES), em 18 de fevereiro.

Outro jogo do Vasco pela competição apitado por Rodrigo José de Lima foi a partida de volta pelas quartas de final, o empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, dia 11, que levou a definição da vaga para os pênaltis – a equipe de Fernando Diniz venceu por 5 a 3 e vai enfrentar o Fluminense, na semifinal em dezembro.

Pelo Brasileirão, o árbitro de Pernambuco trabalhou em duas derrotas da equipe carioca: para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, em 24 de maio, pela 10ª rodada, e para o Corinthians, por 3 a 2, em São Januário, em 24 de agosto, pela 21ª rodada.

Árbitro pernambucano apitou dois jogos do Cruzeiro contra equipes paulistas no Brasileirão

Rodrigo José Pereira de Lima também apitou duas partidas do Cruzeiro no Brasileirão: o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, em 13 de abril, pela terceira rodada, jogo que marcou a virada de chave da equipe celeste na temporada, e a vitória por 2 a 1 sobre o então líder Palmeiras, no Mineirão, em 1º de junho, pela 11ª rodada.

No jogo contra o São Paulo, os jogadores do Cruzeiro reclamaram de um possível pênalti não marcado, mas o lance que chamou a atenção foi quando Rodrigo José Pereira de Lima não se lembrou do nome de Matheus Pereira e teve de perguntar ao quarto árbitro para anotar o cartão amarelo aplicado ao camisa 10 da Raposa.