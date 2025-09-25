Membro da comissão técnica da Seleção Brasileira acompanha treino do Cruzeiro

O treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa 2, na manhã desta quinta-feira (25), foi acompanhado por um dos preparadores físicos da comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Cristiano Nunes viu de perto a penúltima atividade da equipe celeste antes do jogo de sábado (27), contra o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Nas redes sociais, o Cruzeiro divulgou a visita do membro da comissão técnica da Seleção Brasileira e publicou uma foto de Cristiano Nunes ao lado do técnico Leonardo Jardim.

A presença do preparador físico Cristiano Nunes na Toca da Raposa faz parte da agenda de observações da Seleção Brasileira para a data Fifa de outubro. Os integrantes da comissão técnica estão visitando clubes e acompanhando jogos, até na Europa, que tenham possíveis convocados por Ancelotti. A partida de sábado, entre Cruzeiro e Vasco, está na lista de observações, mas a CBF não divulgou quem estará em São Januário.

continua após a publicidade

Jogadores do Cruzeiro estão na expectativa quanto à próxima convocação da Seleção Brasileira

A próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti será na quarta-feira, 1º de outubro, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai disputar dois amistosos: dia 10, contra a Coreia do Sul, em Seul, e dia 14, contra o Japão, em Tóquio.

Kaio Jorge espera ser convocado novamente dia 1º de outubro (Foto: Divulgação CBF)

Na última convocação de Ancelotti, para as partidas contra Chile e Bolívia, nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, dois jogadores do Cruzeiro estavam presentes: o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge, que, por contusão, foi cortado do segundo jogo. Outros dois jogadores da Raposa fizeram parte da pré-lista dessa convocação: o lateral-esquerdo Kaiki e o meia Matheus Pereira.