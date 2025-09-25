Vasco vive sua maior sequência de invencibilidade desde janeiro

O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. Após a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (24), em São Januário, o time chegou a seis jogos sem perder, a maior série de invencibilidade desde o início do ano. Caso não seja derrotado pelo Cruzeiro, no sábado (27) a equipe igualará sua marca mais longa de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Coutinho analisa possível volta à Seleção: ‘Não é uma coisa que penso’

Nos últimos compromissos, o Cruzmaltino acumulou quatro empates e duas vitórias. A sequência começou com a igualdade por 1 a 1 com o Botafogo, pela Copa do Brasil, seguida do triunfo fora de casa sobre o Sport por 3 a 2, pelo Brasileirão. Depois, veio novo empate com o rival alvinegro, novamente pela Copa do Brasil, antes dos duelos diante de Ceará (2 a 2), Flamengo (1 a 1) e Bahia, no qual a equipe confirmou a reação.

Gilberto e Pumita batem boca em Vasco x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Diretor do Vasco dispara contra arbitragem após vitória sobre Bahia: ‘Escandaloso’

A maior série invicta do Vasco neste ano havia ocorrido em janeiro, logo na largada do Campeonato Carioca. Na ocasião, a equipe permaneceu sete jogos sem perder, com três vitórias e quatro empates. A meta, agora, é repetir a dose em um momento decisivo do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em meio às dificuldades da temporada, a atual invencibilidade dá fôlego ao time de Fernando Diniz na busca por estabilidade. Além de manter a equipe competitiva, a sequência fortalece a confiança do elenco em um período de calendário apertado, com compromissos decisivos no campeonato nacional.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real