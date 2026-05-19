Pedro Rocha destaca campanha do Coritiba e projeta 'duas finais' antes da Copa

O Coritiba encerra a primeira metade do Brasileirão na briga pelas primeiras posições da tabela. Com 23 pontos e ocupando a sétima colocação, o time paranaense vem de vitória por 3 a 0 sobre o Santos, fora de casa, resultado que contou com participação de Pedro Rocha, autor de uma assistência na partida.

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Contratado para a temporada, o atacante destacou a campanha do Coxa até aqui e valorizou o desempenho da equipe como visitante no Brasileirão. O Coxa soma 14 pontos fora de casa e tem a terceira melhor campanha longe de seus domínios, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras.

— Essa primeira metade de Brasileirão tem sido especial pra gente. Conquistamos grandes resultados até aqui, como o do último domingo, mas não podemos parar. Estamos ali na briga pelo G5 e queremos ficar aqui até o fim, brigando para classificar o Coritiba em uma competição internacional. Nosso objetivo é sempre colocar o Coxa na melhor colocação possível — disse o Pedro Rocha.

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O Coritiba ainda fará mais duas partidas antes da paralisação do Brasileirão para a Copa do Mundo de 2026. O time enfrenta o Bahia, no Couto Pereira, na próxima segunda-feira (25), e depois encara o Flamengo, no Maracanã, no dia 30.

Pedro Rocha afirmou que o elenco trata os próximos compromissos como decisivos para manter a equipe próxima da parte de cima da tabela antes da pausa no calendário.

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— Os próximos dois jogos são como duas finais para nós. Sabemos que são dois adversários complicados, que estão na parte de cima da tabela, assim como a gente, então temos que ter foco total para conquistar bons resultados. São dois jogos que vão cobrar muito da gente e estamos trabalhando para poder responder à altura da expectativa da torcida. Vamos fazer de tudo para ter dois resultados positivos — finalizou.

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Pedro Rocha em ação pelo Coritiba (Foto: Gustavo Oliveira/Coritiba)

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