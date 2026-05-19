Fluminense tem desfalque de última hora para decisão na Libertadores; veja relacionados

O Fluminense divulgou, nesta terça-feira (19), a lista de relacionados para a partida contra o Bolívar, válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A principal novidade ficou por conta da ausência de Alisson, cortado de última hora após sentir dores na panturrilha esquerda durante o treino desta segunda-feira.

continua após a publicidade

➡️Fluminense precisa de feito inédito no ano para superar problema ofensivo e seguir vivo na Libertadores

A partida acontece nesta terça-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e é tratada como decisiva para o Tricolor na competição continental. O time precisa vencer os bolivianos para seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Além de Alisson, o Fluminense também não contará com o técnico Luis Zubeldía à beira do campo. O treinador está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na competição. Por outro lado, Germán Cano aparece entre os relacionados e reforça o elenco para a decisão no Maracanã. Martinelli segue em transição física e realiza trabalhos separados do grupo.

continua após a publicidade

O clube informou ainda que mais de 60 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida, que ganhou clima de final para a torcida tricolor. ￼

➡️ Fluminense x Bolívar: onde assistir, horário e escalações

Confira os relacionados do Fluminense para enfrentar o Bolívar:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Guilherme Arana.

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Jemmes e Millán.

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio e PH Ganso.

Atacantes: Savarino, Canobbio, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Soteldo e Rodrigo Castillo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Alisson em ação pelo Fluminense contra o Remo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.