Vasco prepara semana de homenagens a Geovani

O Vasco realizará ao longo desta semana uma série de homenagens ao ex-meia Geovani, falecido na última segunda-feira (18). As ações acontecerão nos jogos contra o Olimpia, pela Copa Sul-Americana, e diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

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Na partida desta quarta-feira (20), em Assunção (PAR), os jogadores entrarão em campo com um laço preto aplicado abaixo da Cruz de Malta no uniforme. O clube também solicitou a realização de um minuto de silêncio antes do início do confronto contra o Olímpia.

As principais homenagens ocorrerão no sábado (24), no jogo contra o Red Bull Bragantino, em São Januário. Os atletas utilizarão um patch especial em referência ao ex-jogador nos uniformes da partida.

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O estádio ainda terá exibição de um vídeo no telão e um mosaico temático preparado para a torcida social. A homenagem também estará presente em elementos da partida, como flâmula, bandeirinhas de escanteio e faixa de capitão.

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Conhecido como "Pequeno Príncipe", Geovani atuou pelo Vasco em 408 partidas e marcou 50 gols com a camisa cruz-maltina. O ex-meia é considerado um dos principais nomes da história do clube.

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Geovani faleceu na segunda-feira (18), de forma repentina, após passar mal de madrugada. O ex-ídolo foi levado para um hospital em Vila Velha, mas acabou não resistindo. Desde 2006, o eterno Pequeno Príncipe de São Januário lutava contra um tumor vertebral que resultou em uma polineuropatia, deixando-o com sérias dificuldades de locomoção.