Corinthians: Memphis sente novo incômodo e fica fora contra o Peñarol
Atacante segue fora dos relacionados do técnico Fernando Diniz
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O atacante Memphis Depay sentiu dores na panturrilha e não estará presente na partida diante do Corinthians do Peñarol, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Conmebol Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo. A informação foi divulgada pela Central do Timão.
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O Corinthians vivia a expectativa de contar com o atleta já nesta semana, mas teve os planos adiados. O Lance! apurou que as dores não são motivo de preocupação e mantém a expectativa de retorno nos próximos jogos.
Memphis Depay estava em transição física após um estiramento no músculo anterior da coxa direita. O camisa 10 não atua desde 22 de abril, quando sofreu a lesão na partida diante do Flamengo, pelo Brasileirão.
Holanda espera recuperação de Memphis
O técnico da Seleção Holandesa, Ronald Koeman, falou sobre a possível presença do atacante Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo.
— A chance de que Memphis esteja presente existe. Ele ainda tem três partidas pelo Corinthians até o momento em que nos reunirmos com a seleção holandesa. Nessas partidas, ele precisa ganhar minutos em campo — disse o treinador em entrevista ao Ziggo Sport.
As três partidas citadas pelo treinador são contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores, no qual o jogador já está fora; Atlético-MG, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão; e Platense, novamente em casa, pela competição continental. A convocação da Holanda está prevista para 27 de maio, mesma data da última partida do Corinthians citada na lista acima.
— Eu creio que isso (jogar as partidas restantes) vai acontecer e, se tudo correr bem, ele talvez até jogue noventa minutos na última partida. Depois disso, ainda teremos duas semanas até nosso primeiro jogo na Copa do Mundo contra o Japão — completou.
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