Santos x Coritiba: PC Oliveira analisa substituição polêmica de Neymar

O Santos foi derrotado pelo Coritiba, na Neo Química Arena, neste domingo (17), pela 16° rodada do Brasileirão, pelo placar de 3 a 0. Esta foi a última partida de Neymar antes da convocação final para a Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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Enquanto o Neymar recebia atendimento médico por desconforto na coxa, o quarto árbitro levantou a placa de substituição, indicando que o camisa 10 seria substituído. No momento, o banco e o time do Santos foram à loucura, já que haviam sinalizado que Escobar seria o escolhido para deixar o campo.

Neymar, inclusive, mostrou na transmissão do Premiere que, no papel em que indicavam a substituição, o número assinalado para deixar o campo era o 31, camisa de Escobar.

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PC de Oliveira analisou a situação e explicou as medidas que deveriam ter sido tomadas:

- Depois de o Robinho pisar no campo e o jogo recomeçar, já não era possível voltar mais atrás. Então, aí a arbitragem acerta e não tem a substituição errada. O Robinho pisa no campo e o jogo recomeça. Já tem ali um "fiapinho" de lance antes da reclamação. O que poderia ter acontecido, segundo o PC de Oliveira, para mudar essa história, a comissão técnica do Santos ter reparado nesse momento em que a placa sobe e dizer "não, não, não, não, não era isso" - afirmou Paulo Andrade, narrador do jogo no Premier relatando o que PC de Oliveira disse.

Neymar em Coritiba x Santos (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

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- Quando o Robinho entra em campo e o jogo recomeça, só o Robinho pisando no campo, já foi configurada a substituição, mesmo que o jogo não tivesse recomeçado, palavras do PC. Então, o Robinho pisando no campo depois da subida da placa com o Neymar do lado de fora, a configuração já teria sido efetivada da substituição, mesmo errada, e aí não dá para voltar atrás - afirmou.