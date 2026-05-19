Com novidade, Diniz comanda treino tático no Corinthians de olho no Peñarol

O Corinthians voltou a treinar nesta terça-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava, de olho no Peñarol, adversário da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Fernando Diniz comandou uma atividade técnico-tática com o elenco.

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A manhã teve início com um trabalho de força na academia. Em seguida, no gramado, após o aquecimento, o elenco participou de um jogo de enfrentamento.

Fernando Diniz aproveitou a atividade para reforçar conceitos defensivos, com foco na organização da linha de defesa e na tomada de decisão da equipe.

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Recuperado de lesão no calcanhar direito, o volante Charles treinou normalmente com o grupo nesta manhã e voltou a ficar à disposição. O atacante Memphis Depay, por outro lado, sentiu um incômodo na panturrilha e não estará à disposição para o confronto diante da equipe uruguaia.

O Corinthians encerra a preparação na manhã desta quarta-feira (20), no CT Dr. Joaquim Grava. À tarde, a delegação viaja para Montevidéu, onde enfrenta o Peñarol na quinta-feira (21), às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo.

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Charles está de volta ao treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na Libertadores

O Corinthians pode garantir a liderança do grupo já nesta rodada. Para isso, a equipe alvinegra busca melhorar seus números como visitante desde a chegada do técnico Fernando Diniz.

A equipe de Fernando Diniz lidera o grupo na Libertadores após quatro rodadas, com 10 pontos conquistados, resultado de três vitórias e um empate, sem derrotas. A equipe marcou sete gols e sofreu apenas um, alcançando saldo positivo de seis. O desempenho também se reflete na eficiência geral, com aproveitamento de 83% na competição, consolidando a primeira colocação e ampliando a vantagem sobre os adversários diretos na chave.

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