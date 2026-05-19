Suspenso, Zubeldía define escalação do Fluminense para 'final' na Libertadores

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo na Libertadores, Luis Zubeldía não estará à beira do campo na decisão contra o Bolívar, nesta terça-feira (19), às 19h, no Maracanã. Mesmo fora da área técnica, o treinador argentino definiu a escalação do Fluminense para o confronto decisivo pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

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➡️Fluminense precisa de feito inédito no ano para superar problema ofensivo e seguir vivo na Libertadores

O Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

A equipe carioca entra pressionada para o duelo. Lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, o Fluminense precisa vencer para seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o clube tenta construir saldo importante diante dos bolivianos para depender apenas de si na rodada final.

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A principal ausência da lista é o meia Alisson, cortado de última hora após sentir dores na panturrilha esquerda. Germán Cano, recuperado fisicamente, fica como opção no banco de reservas novamente.

➡️ Fluminense x Bolívar: onde assistir, horário e escalações

Confira os relacionados do Fluminense para enfrentar o Bolívar:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Guilherme Arana.

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Jemmes e Millán.

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio e PH Ganso.

Atacantes: Savarino, Canobbio, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Soteldo e Rodrigo Castillo.

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Alisson em ação pelo Fluminense contra o Remo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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